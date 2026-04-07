Una nueva amenaza meteorológica avanza sobre varias regiones de Estados Unidos y encendió las alertas por tormentas severas, ráfagas intensas de viento y posibles interrupciones del servicio eléctrico. Los pronósticos oficiales muestran un escenario de inestabilidad que podría impactar con fuerza en distintas ciudades durante los próximos días. El fenómeno se presenta como una franja compacta de nubosidad y tormentas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), refleja el avance de una línea de tormentas con capacidad de provocar actividad eléctrica, vientos dañinos y complicaciones urbanas. El Centro de Predicción Meteorológica advirtió que un frente activo continuará desplazándose por sectores del centro y sur del país, con condiciones favorables para chaparrones intensos, tormentas eléctricas y ráfagas que podrían causar daños localizados. La situación puede complicarse especialmente en áreas urbanas y suburbanas donde las tormentas se organicen en línea. Ese tipo de estructura suele empujar un frente oscuro de nubes bajas y viento repentino, con caída de ramas, reducción de visibilidad y riesgo para el tendido eléctrico. Por eso, el pronóstico no solo pone el foco en la lluvia. También preocupa el impacto de las ráfagas severas, que pueden provocar cortes de energía, semáforos fuera de servicio y problemas en calles, rutas y accesos principales. El riesgo de apagones aumenta cuando las tormentas eléctricas se combinan con viento fuerte y suelo saturado, ya que los árboles y postes pueden ceder con mayor facilidad. En eventos recientes documentados por oficinas meteorológicas oficiales, las líneas de tormenta dejaron daños extendidos justamente por el empuje del viento, incluso sin necesidad de tornados confirmados. Ante este panorama, las recomendaciones básicas incluyen asegurar objetos sueltos en patios o balcones, cargar celulares y baterías externas, evitar circular durante el pasaje del frente más intenso y seguir únicamente los avisos emitidos por el NWS. También se aconseja revisar cortes programados o reportes de interrupciones en cada proveedor eléctrico local.