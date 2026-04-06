Una nueva ola de aire frío proveniente de Canadá afectará a varias regiones de Estados Unidos durante los próximos días. Este fenómeno podría extenderse durante más de 72 horas y provocar un marcado descenso de las temperaturas, acompañado de ráfagas de viento y nevadas en distintos estados. Según lo explican los expertos, el evento está asociado a un desplazamiento hacia el sur de la corriente, lo que permitirá que el aire helado ingrese al país y alcance particularmente al noreste y partes del medio oeste. De acuerdo con lo informado por expertos de AccuWeather, una ola de aire frío que ya provocó lluvias y tormentas intensas hará que las temperaturas máximas caigan en promedio unos 16°C con respecto a los valores del fin de semana. En diversas regiones donde los termómetros alcanzaron entre los 21°C y 27°C las máximas bajarán apenas 4°C a 10°C cerca de la región de los Grandes Lagos. En las zonas costeras del Atlántico medio y Nueva Inglaterra las máximas rondarán entre los 10°C y 16°C. Durante las primeras horas de hoy, diversas ciudades registrarán temperaturas iniciales de -1°C a 4°C. Una nueva masa de aire incluso más fría avanzará detrás del primer frente. El pronóstico indica que este segundo pulso de aire llegue al Medio Oeste durante el lunes y al noreste durante la noche. Gran parte del Upper Midwest y la región de los Apalaches verán temperaturas máximas que no superarán los 0°C a 4°C El frío en altura favorecerá la formación de chubascos de nieve desde Michigan hasta Pensilvania, el norte de Nueva Jersey, Nueva York y gran parte de Inglaterra. En algunas zonas como el sur y la costa, este clima se combinará con lluvias. De acuerdo con los especialistas el fresco podría extenderse hasta el miércoles y el jueves, aunque en el oeste podría quedarse hasta el viernes.