La Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) brinda a sus estudiantes de grado la posibilidad de acceder a transporte público 100% gratuito a través de su programa Bruin U-Pass. Quienes puedan inscribirse, estarán habilitados a viajar de forma ilimitada dentro de Los Ángeles en diversos servicios de transporte. En ese sentido, es esencial considerar cuáles son las fechas y requisitos para poder acceder al beneficio, pues su activación dependerá de que el alumno se inscriba dentro de los plazos habilitados. Esta iniciativa, vigente desde abril de 2023, permite a todos los alumnos de grado de la universidad registrarse para viajar gratis sin restricciones. La inscripción para solicitar el pase tiene fechas pautadas según los trimestres académicos y, en la actualidad, el período para primavera inició a mediados de marzo y se extenderá hasta el 31 de mayo, siendo esta la fecha límite para registrarse. Quienes no se anoten, tendrán que esperar a la próxima tanda. Una vez el pase se apruebe, se activará y será válido hasta el próximo 14 de junio. Para mantenerlo activo, debe renovarse de forma trimestral. Para acceder al beneficio es necesario que los estudiantes Si se activa, recibirán un correo con un número de confirmación. El programa permite los viajes sin costo una gran red de transporte, incluyendo Es importante destacar que, quienes quieran utilizar este pase durante el verano -y fuera de las fechas académicas- podrán hacerlo abonando una cuota de 30 dólares.