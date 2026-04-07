El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) mantiene publicados en su sitio web oficial cuáles son los requisitos obligatorios que deben cumplir quienes buscan tramitar por primea vez su licencia de conducir en el estado. Una de las exigencias fundamentales es cumplir con toda la documentación necesaria y que cada papel se encuentre dentro de su fecha de vigencia, pues quienes hayan demorado su renovación o actualización y presenten documentos vencidos no podrán realizar el trámite. Mantener actualizadas las credenciales identificatorias y ciertos trámites vehiculares básicos para la conducción legal es indispensable para poder gestionar el carnet de conducir sin inconvenientes. Documentos que hay que presentar para tramitar la licencia de conducir “Todos los documentos deben estar vigentes y no caducados. Si has cambiado tu nombre respecto a tu certificado de nacimiento, tendrás que llevar pruebas legales que documenten el cambio”, se indica. Quienes tengan todos sus documentos al día y estén habilitados para iniciar la gestión tendrán que seguir los pasos enlistados a continuación Es importante considerar que nuevos residentes del estado, conductores adolescentes, veteranos, estudiantes extranjeros y motociclistas pueden requerir un trámite más extenso con documentación adicional.