El pasaporte americano es una identificación internacional necesaria para ciudadanos y extranjeros naturalizados que deseen viajar al exterior. Resguardar su validez es esencial, dado que diversos países solicitarán que cuente con, al menos, una vigencia futura de 6 meses. En ese marco, el Departamento de Estado señala a quienes deban actualizar este documento cuáles son los ejemplares que no sólo ya no pueden utilizarse para viajar, sino que tampoco pueden ser renovados por el momento en el que fueron tramitados originalmente. De acuerdo con las autoridades, la libreta pasaporte cuenta con una validez total de 10 años y puede ser renovada únicamente dentro de los 15 años posteriores a su tramitación. Quienes tengan ejemplares más antiguos, no podrán actualizarlos mediante renovación, sino que tendrán que solicitar un nuevo pasaporte desde cero como si nunca hubiera sido gestionado. Tampoco califican para la renovación aquellos ejemplares Para realizar el trámite desde cero, deben cumplirse las siguientes instancias TSA aceptará para este propósito y como alternativa válida para la Real ID, pasaportes con hasta dos años de vencimiento.