Una nueva tormenta eléctrica con potencial de lluvias intensas, descargas atmosféricas y un marcado cambio térmico comenzará a impactar sobre distintas regiones de Estados Unidos durante esta semana. El escenario meteorológico también estará condicionado por el avance de un frente de aire frío, lo que provocará un descenso importante de las temperaturas tras el paso de la inestabilidad. Los organismos meteorológicos advierten sobre un combo de tormentas, lluvias fuertes, riesgo de inundaciones localizadas y posterior ingreso de aire helado, una combinación que podría alterar la rutina de millones de personas en buena parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) informó que un frente frío permanecerá activo sobre sectores del este y del sur del país, mientras que la Florida Peninsula concentrará parte de la actividad más persistente con lluvias generalizadas, tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones repentinas. A esto se suma que el Centro de Predicción Meteorológica (WPC) señaló que entre el lunes 6 y el miércoles 8 de abril persistirán las probabilidades de lluvia intensa y tormentas sobre el sureste, mientras otras regiones del país podrían experimentar un enfriamiento más notorio por el avance del aire más frío. Uno de los puntos más importantes de esta semana será justamente el ingreso del aire frío detrás de la línea de inestabilidad. Los pronósticos muestran que, después del pico de tormentas, el ambiente tenderá a volverse más fresco y estable en varias zonas, con mínimas más bajas y una sensación térmica mucho más otoñal. Ese cambio no solo se traducirá en menos calor. También puede venir acompañado de viento, nubosidad residual y mañanas frías, especialmente en áreas donde el frente avance con más intensidad. En otras palabras, la semana no estará marcada solo por la actividad eléctrica, sino también por un vuelco importante en las condiciones del tiempo. Frente a este escenario, las autoridades recomiendan seguir de cerca las alertas meteorológicas oficiales, especialmente en zonas con posibilidad de tormentas severas o acumulados importantes de lluvia. Asimismo, se aconseja evitar actividades al aire libre durante la presencia de rayos y asegurar objetos que puedan desplazarse con ráfagas fuertes. Además, ante el ingreso del aire más frío, conviene revisar el pronóstico local y prepararse para un cambio abrupto de temperatura entre un día y otro. La combinación de tormenta eléctrica, lluvias fuertes y frente helado perfila una semana de clima inestable que podría sentirse con fuerza en distintas regiones de Estados Unidos