La duración de la batería no depende solo del modelo del celular, sino de cómo se carga a diario.

La batería es uno de los componentes que más condiciona la vida de un celular, y la forma en que se carga influye directamente en cuánto dura antes de empezar a fallar. Buena parte de lo que se cree sobre el tema son mitos heredados de baterías viejas, y hoy los especialistas tienen recomendaciones más claras.

La regla de oro: mantener la carga entre 20% y 80%

El consejo más repetido por los expertos es mantener la carga, en lo posible, entre el 20% y el 80%. Las baterías de iones de litio (las que usan los celulares) se desgastan más cuando pasan mucho tiempo al 100% o cuando se descargan hasta el 0%.

En la práctica, esto significa que no hace falta esperar a que el teléfono se apague para cargarlo, ni dejarlo siempre enchufado hasta el 100%. Cargas parciales y frecuentes son mejores que llevarlo de un extremo al otro.

El calor, el gran enemigo

Tanto o más importante que el porcentaje es la temperatura. El calor acelera el desgaste de la batería, sobre todo mientras se carga. Por eso conviene:

No cargar el celular bajo el sol directo ni dentro de un auto caliente .

No taparlo con la almohada o las sábanas al cargarlo de noche, porque retiene calor.

Evitar usarlo de forma intensiva mientras carga (juegos pesados, por ejemplo), ya que eso genera calor extra.

Como referencia, Apple recomienda usar el teléfono en un rango de temperatura templado, de alrededor de 16 a 22 °C.

Mantenerla entre 20% y 80% y cuidarla del calor alarga la vida de la batería. Fuente: Magnific.

Qué cargador usar

El accesorio también importa. Lo recomendable es usar cargadores y cables certificados o del propio fabricante. Los productos muy baratos o no certificados pueden provocar problemas de voltaje que dañan la batería a largo plazo.

Los mitos que conviene descartar