California, Florida, Texas y Nuevo York ofrecen distintas alternativas para renovar la licencia de conducir.

Renovar la licencia de conducir en Estados Unidos requiere cumplir con los procedimientos establecidos por el estado que emitió el documento. En octubre de 2026, los conductores de California, Florida, Texas y Nueva York pueden consultar las alternativas disponibles para actualizar su licencia.

En algunos casos, la renovación puede completarse por internet, sin necesidad de acudir a una oficina, pero dicha opción está sujeta a condiciones relacionadas con la vigencia de la licencia, la identificación del conductor, su historial y la necesidad de actualizar información personal. Quienes no reúnan los requisitos para el trámite digital deberán recurrir a una alternativa presencial o por correo, cuando esté disponible.

Los departamentos oficiales de vehículos motorizados ofrecen instrucciones específicas para que los conductores preparen la documentación y eviten demoras.

California: cómo renovar la licencia de conducir y qué documentos se necesitan

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) permite renovar la licencia de conducir por internet, por correo o de forma presencial. La alternativa disponible depende de las condiciones del conductor y el tipo de licencia que tenga.

Según el sitio web oficial del DMV de California, los conductores pueden reunir los requisitos para renovar por internet si se encuentran dentro de los 90 días anteriores al vencimiento o hasta 12 meses después de la fecha de expiración, no necesitan modificar su dirección ni otros datos personales y no están renovando una licencia comercial.

Para realizar la renovación, los conductores necesitan una cuenta MyDMV y un medio de pago. Si la persona debe acudir a una oficina, los documentos son los siguientes:

Solicitud de licencia de conducir.

Documento de identidad y residencia.

Licencia actual.

Cabe destacar que la DMV recomienda verificar las condiciones particulares antes de iniciar el trámite, especialmente si hubo cambios de nombre, domicilio o situación migratoria.

Florida: cómo renovar la licencia de conducir y qué documentación deben que presentar

En Florida, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV) ofrece renovaciones a través de su portal digital y en centros de atención personalizados. El portal oficial MyDMV permite realizar determinadas renovaciones y otros trámites relacionados con la licencia donde los requisitos dependen de la situación del solicitante ya que, por ejemplo, los titulares de licencias que tienen un estatus de no inmigrante generalmente deben realizar las renovaciones en persona.

Los cuatro estados cuentan con requisitos específicos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para una renovación presencial, el conductor debe llevar su licencia actual y cualquier documentación adicional que corresponda a su situación. Entre los documentos que pueden ser necesarios se encuentran:

Identificación : un documento aceptado por el organismo, como un pasaporte estadounidense o un certificado de nacimiento, según el caso.

Número de Seguro Social : la agencia puede solicitar documentación que permita verificarlo.

Comprobante de domicilio : pueden requerirse dos documentos que acrediten la residencia en Florida, especialmente cuando corresponde actualizar la dirección o verificar nuevamente los datos,

Documentos de cambio de nombre: si el nombre actual difiere del registrado en la licencia, deben presentarse los comprobantes correspondientes.

La documentación adicional depende de los antecedentes del conductor y de si necesita modificar o verificar información. Para aquellas personas que quieran consultar los detalles, pueden hacerlo mediante el sitio oficial del organismo.

Texas: cómo renovar la licencia de conducir y qué documentos presentar

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) permite renovar determinadas licencias de conducir por internet, por teléfono o por correo, según la elegibilidad del solicitante. Quiénes no reúnen los requisitos para utilizar estas alternativas deben acudir a una oficina de licencias.

De acuerdo con el DPS de Texas, para renovar por internet, la licencia debe vencer dentro de los dos años siguientes o haber expirado hace menos de dos años. Entre los diversos requisitos y documentos se encuentran:

Completar la solicitud de licencia de conducir.

Presentar una prueba de ciudadanía estadounidense, si no figura en los registros, o documentación de presencia legal si el solicitante no es ciudadano.

Presentar un documentos aceptable para acreditar la identidad.

Proporcionar la información biométrica requerida, incluida la firma y las huellas digitales.

Tomarse una fotografía.

Pagar la tarifa correspondiente.

Aprobar un examen de visión.

La información actualizada y en detalle se encuentra disponible en la página oficial para renovar una licencia de conducir.

Nueva York: cómo renovar la licencia y qué documentos se necesitan

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) permite renovar la licencia hasta un año antes de su vencimiento y hasta dos años después de la fecha de expiración. Si transcurrieron dos años o más desde el vencimiento, el conductor debe solicitar una licencia digital y cumplir nuevamente con los requisitos correspondientes.

En este sentido, la renovación de la licencia de conducir se puede realizar en línea donde el conductor debe contar con una licencia elegible y los datos necesarios para acceder al sistema estatal. Por otro lado, si el usuario quiere realizar el trámite por correo, debe presentar el aviso de renovación o el formulario MV-44, el informe de visión cuando corresponda y el pago de la tarifa.

En cambio, quienes deban acudir a una oficina tendrán que llevar la documentación aplicable a su situación:

La licencia de conducir actual.

El aviso de renovación (Formulario MV-2), si el usuario lo recibió. Por el contrario, debe completar el Formulario MV-44.

El pago de la tarifa correspondiente con tarjeta de crédito o débito, cheque o giro postar a nombre de Commissioner of Motor Vehicles.

Documentación adicional sobre la situación migratoria del solicitante. Si el conductor cuenta con el estatus de visitante temporal, debe actualizarlo antes de renovar.

Para verificar todos requisitos y los importes vigentes, los solicitantes pueden consultar la página oficial del DMV de Nueva York.