Quienes soliciten este permiso en el estado de Arkansas deben presentar estos documentos de forma obligatoria.

Las licencias de conducir son emitidas por cada estado y los requisitos para obtenerlas pueden variar según la jurisdicción. En Arkansas, por ejemplo, el Departamento de Finanzas y Administración (DFA) es el organismo encargado de emitir estos documentos.

Entre las opciones disponibles se encuentra la licencia compatible con REAL ID, que cumple con los estándares federales de identificación y permite realizar determinados trámites y abordar vuelos comerciales nacionales sin necesidad de presentar otro documento de identidad.

Licencia de Conducir en Arkansas: qué documentos se piden para solicitar un REAL ID

El DFA establece una serie de requisitos para obtener una licencia de conducir que cumpla con los estándares federales de identificación REAL ID.

Según la DFA, los solicitantes deben presentar:

Un documento que acredite identidad:

Certificado de nacimiento. Pasaporte estadounidense. Certificado de naturalización. Tarjeta de residencia permanente.

Un documento que acredite presencia legal en Estados Unidos.

Licencia de conducir vigente. Identificación escolar. Certificado de matrimonio. Registro de un vehículo.

Un comprobante del Número de Seguro Social.

Tarjeta de seguro social. Formulario W-2 y 1099.

Dos comprobantes de residencia en Arkansas.

Facturas de servicios públicos. Extractos bancarios. Contratos de alquiler. Declaraciones de impuestos. Pólizas de seguro que acrediten la dirección del solicitante.



Las licencias de conducir son emitidas por cada estado y los requisitos para obtenerlas pueden variar según la jurisdicción. En Arkansas, por ejemplo, el Departamento de Finanzas y Administración (DFA) es el organismo encargado de emitir estos documentos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo se solicita la licencia de conducir REAL ID en Arkansas?

El trámite se realiza de forma presencial en las oficinas de recaudación estatal (Revenue Offices) de Arkansas. El DFA explica que la identificación puede obtenerse en cualquiera de sus 134 oficinas.

Para solicitarla, los interesados deben seguir estos pasos:

Reunir los documentos exigidos. Ingresar al sitio oficial del DFA y usar la herramienta REAL ID Quiz para verificar los requisitos. Localizar una oficina de recaudación estatal y programar una cita. Presentarse con la documentación y completar los procedimientos correspondientes, que pueden incluir evaluaciones de vista o de manejo. Abonar la tarifa.

¿Qué otros tipos de licencias de conducir emite Arkansas?

Además de las licencias compatibles con REAL ID, Arkansas emite diferentes categorías de licencias de conducir según la edad del solicitante y el tipo de vehículo que necesita manejar.

Entre las principales se encuentran: