Las infracciones de tránsito en Estados Unidos se miden de distintas maneras, dependiendo de la jurisdicción en la que esté registrado el conductor. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) cuenta con un Sistema de Puntos por Infracciones que le permite identificar y sancionar a quienes las cometen.

Cada estado tiene su propio sistema para asignar puntos, suspender e incluso revocar la licencia de conducir , así como infracciones que, por sí mismas, pueden provocar estas consecuencias.

¿Cómo funciona el Sistema de Puntos de Nueva York?

De acuerdo a lo indicado por el DMV de Nueva York a través de su página oficial en la sección “Points and Penalties”:

“Para que se añadan puntos a su historial de conducción, debe ser declarado culpable de la infracción de tráfico. El total de puntos se calcula en función de la fecha de la infracción, no de la fecha de la condena. Para calcular su total de puntos, se suman los de las infracciones cometidas en los últimos 24 meses”.

Cuando transcurren los 24 meses, los puntos ya no se contabilizan, pero permanecen en su registro mientras la condena continúe vigente, algo por lo que su compañía de seguros podría utilizarlo para aumentar la póliza.

Por otro lado, si un conductor recibe 6 o más puntos en un periodo de 18 meses, deberá pagar una Tarifa de Evaluación de Responsabilidad del Conductor (DRA).

Cuando se acumulan 11 o más puntos, el DMV puede suspender la licencia de conducir.

Las infracciones de tránsito en Estados Unidos se miden de distintas maneras, dependiendo de la jurisdicción en la que esté registrado el conductor. rawpixel.com / Teddy

¿Cuáles son las infracciones que suman 11 puntos automáticamente?

La cantidad de puntos asignados dependen de la gravedad de la infracción:

Exceso de velocidad de 1 a 30 mph por encima del límite permitido: de 3 a 8 puntos.

Conducir a más de 40 mph por encima del límite permitido: 11 puntos .

Exceso de velocidad en una zona de obras: 8 puntos .

Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos .

Operación sin licencia agravada: 11 puntos .

Pasar junto a un autobús escolar detenido: 8 puntos .

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos .

Conducir demasiado cerca del vehículo de adelante: 4 puntos .

Usar un teléfono móvil o dispositivo electrónico portátil mientras se conduce: 5 puntos .

Infracción de las normas de seguridad para menores de 16 años: 3 puntos.

Se pueden consultar otras infracciones en la página oficial del DMV de Nueva York.

Cuando se acumulan 11 o más puntos, el DMV puede suspender la licencia de conducir. Shutterstock

Suspensiones: ¿Definidas o indefinidas?

El DMV diferencia entre las suspensiones fijas, es decir, aquellas que tienen una fecha de inicio y de finalización, y las suspensiones indefinidas, que no terminan hasta que el conductor cumple con los requisitos o acciones solicitadas.

La licencia de conducir suele suspenderse por un período definido cuando:

El conductor fue declarado culpable de cargos por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Acumuló demasiados puntos.

No respetó las reglas establecidas para conductores jóvenes.

No pagó el seguro correspondiente.

En cambio, una suspensión indefinida puede darse cuando el conductor:

No respondió a una multa de tránsito.

No pagó la Evaluación de Responsabilidad del Conductor (DRA).

No presentó el informe correspondiente tras un accidente.

Adeuda manutención infantil.

Mantiene deudas tributarias con el estado de Nueva York.

No contaba con un seguro de responsabilidad civil.

Lo que dicen las cifras: los siniestros viales de 2026

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York relevó las cifras de septiembre 2026 en comparación con el año 2025.

De acuerdo al informe, durante el 2026 se registraron:

61.331 colisiones: -2.03%

27.040 colisiones con heridos: -0,98%

36.655 heridos en total: -0,07%

22.910 vehículos motorizados: -0,15%

3.790 vehículos motorizados de dos ruedas: +3,19%

147 fallecidos: -6,37%

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York relevó las cifras de septiembre 2026 en comparación con el año 2025. Fuente: EPA SARAH YENESEL

Las medidas que toma el Gobierno: ¿Qué propone Vision Zero?

Vision Zero es la estrategia de Seguridad Vial de la Ciudad de Nueva York que parte de la premisa de que las muertes y lesiones graves por siniestros de tránsito pueden prevenirse mediante cambios en el diseño de las calles, controles, educación y políticas púbicas.

Esta iniciativa comenzó en 2014 y cuenta con una inversión municipal de US$4.500 millones hasta el año fiscal 2028. En septiembre de 2026, el alcalde de la NYC, Zohran Mamdani, presentó Vision Zero Reimagined, un plan a 10 años que se propone:

Rediseñar las calles que se consideran más peligrosas.

Instalar iluminación natural reforzada y otras mejoras en al menos 1.000 intersecciones por año.

Profundizar la aplicación de Sammy’s Law , que permite reducir los límites de velocidad en determinadas áreas.

Ampliar los sistemas de control automatizado.

Crear el programa Super Speeder, dirigido a conductores que acumulan reiteradamente infracciones graves, además de reforzar los controles contra las llamadas ghost plates utilizadas para evadir cámaras y multas.

Incentivar formas de traslado consideradas más seguras, como caminar, utilizar el transporte público, bicicletas y otros medios de micromovilidad.

Establecer reglas de seguridad más estrictas para bicicletas eléctricas y scooters.

De acuerdo a la alcaldía, desde el lanzamiento de Vision Zero las muertes de tránsito se redujeron alrededor de un 30% y el objetivo es llevarlas a cero.