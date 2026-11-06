Este formulario sirve para reportar errores de impresión en el pasaporte.

El Departamento de Estado explica a través de su sitio web oficial cuáles son los pasos a seguir si se tramitó un pasaporte americano y fue recibido con errores en la impresión o los datos.

Cuando esto sucede las autoridades pueden corregir el ejemplar sin cargo, si se presenta el Formulario DS-5504 y se completan todos los pasos necesarios para realizar el reporte.

Formulario DS-5504: quiénes deben presentarlo después de tramitar el pasaporte

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, todas las personas que quieran corregir un error de datos o de impresión en el pasaporte deben presentar el Formulario DS-5504.

“Un error de datos puede incluir un problema con su nombre, sexo o lugar de nacimiento. Un error de impresión puede incluir decoloración, impresión torcida o datos faltantes en la página biográfica”, se indica.

Si el pasaporte sigue siendo válido, el error se corrige sin costo alguno.

Si se cambió de dirección, no es necesario actualizar el documento.

El pasaporte americano de adulto tiene una vigencia máxima de 10 años. KieferPix

Qué hay que presentar junto con el Formulario DS-5504

La instrucción oficial es enviar por correo los siguientes documentos:

Formulario DS-5504

El pasaporte actual que tiene el error

Una foto tamaño pasaporte a color

Una prueba del error, como un certificado de nacimiento que evidencie la manera correcta de escribir el dato personal que se anotó mal

Otros casos donde hay que presentar el Formulario DS-5504

Quienes hayan cambiado su nombre legalmente dentro del año posterior a la emisión del pasaporte deberán presentar:

Formulario DS-5504

El pasaporte americano más reciente

Un documento que pueda certificar el cambio de nombre (como certificado de matrimonio)

Una foto tamaño pasaporte

Aunque en este caso no sea un error, tampoco se cobra el servicio.

Cuando se dejó pasar más de un año para realizar el trámite, la instrucción oficial es verificar si se es o no elegible para renovar por correo o si se necesita tramitar un pasaporte en persona.

Información importante sobre el Formulario DS-5504

Las autoridades especifican que al momento de entregar el Formulario DS-5504 es importante primero garantizar que esté firmado y fechado, dado que las solicitudes que se presenten sin cumplir con estas características no se procesarán y serán devueltas .

Cuánta validez tendrá el nuevo pasaporte

Esto dependerá directamente del momento en el que se envíe el reclamo. En caso de reportar el error dentro del año posterior al momento en el que se emitió el pasaporte, el nuevo documento tendrá una validez de 10 años.

No obstante, a quienes dejen pasar más de 365 días se les emitirá un ejemplar con fecha de vencimiento que respete la caducidad del pasaporte que se mandó a corregir.