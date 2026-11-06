La construcción del complejo para el F-47 tiene como fecha prevista de finalización 2031.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) proyecta invertir US$1,057 millones en un nuevo complejo especializado para probar y mantener el futuro caza furtivo F-47, una aeronave de sexta generación desarrollada por Boeing.

Las instalaciones estarán ubicadas en la Base de la Fuerza Aérea Nellis, Nevada, y permitirán evaluar sus capacidades de combate, entrenar a las tripulaciones y preparar la integración con drones de combate no tripulados.

El proyecto forma parte del programa para incorporar una avión de sexta generación capaz de superar los 2,400 kilómetros por hora y operar junto con aeronaves no tripuladas semiautónomas.

Qué tendrá el nuevo complejo militar de Estados Unidos

El denominado F-47 Future Campus contará con una infraestructura destinada a las pruebas y el mantenimiento del avión. Entre las principales obras previstas se encuentran:

Un hangar de aproximadamente 10,870 metros cuadrados para operaciones y mantenimiento.

Un simulador de casi 3,800 metros cuadrados.

Un laboratorio para reprogramar los sistemas de misión.

Una plataforma de estacionamiento para aeronaves.

Instalaciones adicionales para mantenimiento, entrenamiento y control de corrosión de los materiales furtivos.

El nuevo campus permitirá evaluar no solo el rendimiento del F-47 en vuelo, sino también sus sistemas tecnológicos, las necesidades de mantenimiento y su capacidad para operar junto con drones de combate. Gráfico de la Fuerza Aérea de EE. UU.

Qué velocidades alcanzará el caza y cómo podrá operar con drones

El F-47 será el futuro caza de sexta generación de Estados Unidos y reemplazará progresivamente al F-22 Raptor. Según adelantó el general David Allvin, podrá superar Mach 2 y tendrá un radio de combate superior a los 1600 kilómetros.

También incorporará tecnología furtiva, sensores avanzados y sistemas de guerra electrónica. Una de sus principales características será la capacidad de coordinar aviones de combate colaborativos (CCA), drones semiautónomos diseñados para acompañar a las aeronaves tripuladas.

Al anunciar el desarrollo, Allvin destacó que el nuevo avión tendrá “mayor capacidad, una capacidad más moderna, diseñada para adaptarse, junto con nuestro avión de combate colaborativo”.

Cuánto estará terminado el complejo

La Fuerza Aérea prevé adjudicar el primer contrato en febrero de 2027. El cronograma contempla unos nueve meses de diseño y preparación, seguidos de aproximadamente 40 meses de construcción. Si se cumplen los plazos previstos, las instalaciones principales estarán terminadas a principios de marzo de 2031.