El ácido de la cáscara de limón y el abrasivo de la sal hacen el trabajo que harían un desoxidante y una esponja, pero con ingredientes naturales.

Entre los trucos caseros de limpieza que de verdad funcionan, hay uno que combina dos cosas que casi todos tienen en la cocina: la cáscara de limón y la sal. Frotar una con la otra sobre ciertas superficies las deja limpias y con brillo, sin necesidad de productos industriales. Y no es casualidad: tiene una explicación química concreta.

Para qué sirve frotar cáscara de limón con sal

La mezcla de cáscara de limón y sal sirve, sobre todo, para limpiar y devolver el brillo a objetos de cobre y latón que se pusieron opacos u oscuros con el tiempo: ollas, cacerolas, jarros, grifos y adornos.

También ayuda a sacar manchas y a dar brillo a piezas de acero inoxidable, a dejar relucientes los grifos y a limpiar y desodorizar las tablas de cortar de madera, donde además deja un aroma fresco. En resumen, es un limpiador casero multiuso para metales y superficies resistentes.

El truco no “tapa” la suciedad: la ataca de dos maneras a la vez. La cáscara de limón aporta ácido cítrico, un ácido suave que disuelve la capa opaca de óxido que se forma sobre el cobre y el latón (ese tono apagado o verdoso) y corta la grasa.

La sal, por su parte, funciona como un abrasivo suave: sus granos ayudan a frotar y a arrastrar la suciedad y el óxido ya aflojado, sin ser tan agresiva como para rayar el metal. Juntas, el ácido y el abrasivo hacen el trabajo que harían un desoxidante y una esponja, pero con ingredientes naturales.

Paso a paso: cómo hacer la mezcla en casa

El procedimiento es muy simple:

Tomar media cáscara de limón (o medio limón con pulpa, que suma más jugo).

Espolvorear sal gruesa o fina directamente sobre la parte interna de la cáscara, o sobre la superficie que se va a limpiar.

Frotar con la cáscara , haciendo presión, sobre el objeto de cobre, latón, acero o la tabla de cortar. La sal hace de abrasivo y el jugo del limón, de desoxidante.

Insistir en las zonas más manchadas ; se verá cómo el metal recupera el brillo.

Enjuagar bien con agua para retirar los restos de ácido y sal, y secar con un paño suave para evitar nuevas marcas.

La cáscara de limón aporta ácido cítrico, un ácido suave que disuelve la capa opaca de óxido que se forma sobre el cobre y corta la grasa. ChatGPT

Por qué lo recomiendan

Más allá del resultado, el atractivo es doble. Por un lado, es económico y ecológico: aprovecha un residuo, la cáscara que iba a la basura, y un producto baratísimo como la sal, en lugar de comprar limpiametales.

Por el otro, es más amable con las piezas que muchos abrasivos industriales fuertes, que rayan o desgastan. A eso se suma que deja un aroma cítrico agradable y que evita rociar químicos en zonas donde se manipulan alimentos, como la cocina.