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El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Administración del Seguro Social (SSA), distribuirá las jubilaciones y pensiones de noviembre de 2026 en tres jornadas diferentes.

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Quiénes cobran primero la jubilación en noviembre de 2026

El primer depósito llegará el martes 10 de noviembre y estará destinado a los beneficiarios cuyos cumpleaños se encuentren entre el 1 y el 10 de cualquier mes, y que hayan comenzado a cobrar después del 30 de abril de 1997.

El adelanto corresponde ya que el miércoles 11 se conmemora el Día de los Veteranos, un feriado federal que modifica la fecha habitual de distribución.

Quienes no reciben su pago en la fecha esperada, deben esperar tres días de envío adicionales antes de comunicarse con el Seguro Social.
Quienes no reciben su pago en la fecha esperada, deben esperar tres días de envío adicionales antes de comunicarse con el Seguro Social.Fuente: ShutterstockShutterstock

Cuáles son las otras dos fechas de pago de jubilaciones en noviembre

El calendario oficial de la SSA establece otras dos jornadas para los beneficiarios que no cobran el martes 10:

  • Miércoles 18 de noviembre: personas nacidas entre el 11 y el 20.
  • Miércoles 25 de noviembre: personas nacidas entre el 21 y el 31.

Qué hacer si no llega el depósito de jubilación en la fecha prevista

La SSA recomienda: “Si no recibe su pago en la fecha esperada, por favor espere tres días de envío adicionales antes de comunicarse con el Seguro Social”.

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Quiénes no cobran la jubilación según su fecha de nacimiento

Las personas que recibían prestaciones del Seguro Social antes de mayo de 1997 y quienes cobran simultáneamente el Seguro Social y el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) tienen un cronograma diferente.

Según la SSA, el Seguro Social se pagó el martes 3 de noviembre y el SSI, el pasado viernes 30 de octubre, ya que el 1 de noviembre fue domingo.