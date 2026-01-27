La aerolínea lowcost más popular de Estados Unidos pone fin a los vuelos liberados que la distinguieron durante más de 50 años. Desde esta semana, Southwest Airlines elimina el sistema de asientos abiertos y modifica la forma de abordar, elegir asiento y pagar por ciertos servicios, un cambio que impacta en todos los vuelos y en millones de pasajeros.

El giro marca una transformación histórica: habrá asientos asignados, opciones pagas por ubicación y más segmentación por tarifa. El foco del cambio es operativo y comercial y busca alinearse con prácticas del resto del mercado aéreo estadounidense, con implicancias directas para quienes vuelan por trabajo, en familia o con presupuestos ajustados.

¿Qué cambia en los vuelos liberados de la aerolínea lowcost más popular?

Desde ahora, los pasajeros ya no competirán por sentarse primero. Se reemplaza el tradicional abordaje por grupos A/B/C por ocho grupos y se incorporan asientos asignados visibles en el pase de abordar, con posibilidad de pagar por preferencia (adelante del avión o mayor espacio para piernas).

Los boletos vendidos desde julio ya reflejan esta política y el despliegue en aeropuertos se hará por etapas durante unas ocho semanas.

Claves del nuevo sistema:

Asientos estándar asignados al hacer check-in o asientos preferenciales y extra-legroom elegidos al comprar.

Prioridad de abordaje paga disponible desde 24 horas antes para ciertos vuelos.

Grupos 1-2 para extra-legroom; tarifas premium y clientes frecuentes acceden antes; tarifas básicas suelen quedar en grupos 6-8.

Reservas de hasta nueve personas (incluidas familias) mantienen el mismo grupo.

Se reemplaza el tradicional abordaje por grupos A/B/C por ocho grupos y se incorporan asientos asignados visibles en el pase de abordar, con posibilidad de pagar por preferencia. Fuente: archivo.

¿Cómo se modifican los vuelos y qué deben tener en cuenta los pasajeros?

Los nuevos pases de abordar muestran asiento y grupo. La asignación considera ubicación del asiento, clase tarifaria, estatus de fidelidad y beneficios de tarjetas de la aerolínea.

Además, cambian reglas sensibles de servicio: quienes necesiten más espacio deberán comprar un asiento adicional con antelación; los reembolsos ya no están garantizados y dependen de disponibilidad y tarifa.

Otros ajustes relevantes: