India está a punto de cambiar el mapa de la aviación. El Aeropuerto Internacional de Noida, ubicado a las afueras de Nueva Delhi, se prepara para convertirse en uno de los aeropuertos más importantes del planeta.

Con una inversión multimillonaria y una capacidad proyectada que rivaliza con los gigantes actuales del transporte aéreo, esta megaobra busca posicionar a India como el nuevo punto de conexión obligado entre Asia, Europa, África y Oceanía, desafiando el reinado que durante años ostentaron aeropuertos como Dubái o Doha.

El gran aeropuerto de la India que podría cambiar las conexiones aéreas para siempre

El Aeropuerto Internacional de Noida está lejos de ser una obra convencional. Concebido como uno de los proyectos de infraestructura aeroportuaria más ambiciosos de India, su desarrollo se llevará a cabo en seis fases y, una vez finalizado, contará con seis pistas de aterrizaje.

Esta expansión le permitirá atender más de 70 millones de pasajeros al año, aunque las proyecciones del plan maestro indican que su capacidad podría crecer aún más y ubicarse entre 60 y 120 millones de pasajeros anuales hacia 2050, consolidándolo como uno de los aeropuertos más grandes del mundo.

La primera etapa del proyecto concluyó el 28 de marzo de 2026 e incluyó la construcción de una pista de aterrizaje y una terminal con capacidad para recibir aproximadamente 12 millones de pasajeros por año. Ese mismo día se realizó la inauguración oficial del aeropuerto, marcando el inicio de la fase previa a la puesta en marcha de las operaciones comerciales regulares.

Ubicado en la localidad de Jewar, en el estado de Uttar Pradesh, el nuevo aeropuerto fue diseñado para complementar y aliviar la creciente demanda que enfrenta el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Delhi, uno de los centros de transporte aéreo más transitados de Asia.

Sin embargo, el proyecto va mucho más allá de una terminal aérea. El desarrollo contempla una amplia red de conexiones viales, ferroviarias y logísticas destinadas a convertir la región en un importante polo de transporte, comercio e inversiones.

Render digital del Noida International Airport. Gemini

La ubicación “perfecta” que nadie más tiene en el mundo

Lo que realmente vuelve especial a este aeropuerto es su posición geográfica. India se encuentra en un punto casi equidistante entre Europa, África, Asia Oriental y Oceanía , lo que lo convierte en el lugar ideal para vuelos de conexión de larga distancia. Hasta ahora, aerolíneas y pasajeros dependían de hubs como Dubai, Doha o Singapur para hacer escala entre continentes.

Con Noida operando a pleno rendimiento, las aerolíneas nacionales y extranjeras podrían ofrecer rutas más directas y eficientes, reduciendo tiempos de viaje y costos operativos, y atrayendo tráfico que tradicionalmente fluía hacia el Golfo Pérsico.

El arma secreta de India para destronar a Dubai y Doha

Durante las últimas dos décadas, Dubai y Doha construyeron su éxito como hubs internacionales gracias a su ubicación y a aeropuertos de última generación operados por Emirates y Qatar Airways. Sin embargo, India tiene un as bajo la manga que ninguno de estos países posee: un mercado interno gigantesco.

Con más de 1.400 millones de habitantes y una clase media en expansión que vuela cada vez más, India no solo busca atraer pasajeros en tránsito, sino también capitalizar su propia demanda doméstica e internacional.