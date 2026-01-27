Nike confirmó nuevos despidos masivos en Estados Unidos y anunció la salida de 775 empleados, en una de las mayores reestructuraciones recientes dentro de la industria de la ropa deportiva. La decisión impacta de lleno en una de las marcas de ropa más populares del país y se suma a otros recortes ya ejecutados durante 2025.

Según informó la compañía, los despidos forman parte de un plan para mejorar márgenes, reducir costos y acelerar el uso de automatización y tecnología avanzada en su cadena logística. El ajuste llega en un contexto de ventas más lentas, presión sobre la rentabilidad y un proceso de reordenamiento estratégico en sus operaciones en EE.UU.

¿A quiénes afectan los nuevos despidos masivos de Nike?

Los recortes alcanzan principalmente a trabajadores de centros de distribución ubicados en Tennessee y Mississippi, donde la empresa opera grandes almacenes. Estas salidas se suman a los 1.000 puestos corporativos que Nike ya había eliminado el año pasado, profundizando el ajuste laboral en el país.

Desde la empresa señalaron que el objetivo es “reducir la complejidad, mejorar la flexibilidad y construir una operación más eficiente” , aunque no precisaron cuántos empleos de distribución mantiene actualmente en Estados Unidos ni cuántos podrían verse afectados en el futuro.

El ajuste llega en un contexto de ventas más lentas, presión sobre la rentabilidad y un proceso de reordenamiento estratégico en sus operaciones en EE.UU. Fuente: Shutterstock

¿Por qué Nike avanza con despidos y automatización?

Nike explicó que los despidos masivos responden a su meta de volver a un crecimiento rentable de largo plazo, en medio de una caída del 32% en las ganancias netas durante el segundo trimestre fiscal. A esto se suman mayores costos, el impacto de aranceles y una desaceleración en su negocio clave en China.

El plan está liderado por el CEO Elliott Hill, quien busca revertir los efectos de la estrategia previa de venta directa impulsada por John Donahoe, que expandió en exceso los centros logísticos.