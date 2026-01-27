El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede iniciar auditorías y controles fiscales sobre jubilados y pensionados que no declaren o no paguen correctamente los impuestos asociados a sus beneficios del Seguro Social, cuando la ley estatal así lo exige.

El incumplimiento puede derivar en requerimientos formales, revisiones exhaustivas y verificaciones adicionales.

En nueve estados, los beneficios de la SSA están sujetos a impuestos estatales si el ingreso del contribuyente supera determinados umbrales.

Cuando esos montos no se informan de manera correcta, el IRS puede abrir una auditoría para comprobar ingresos, deducciones y exenciones aplicadas.

¿Cuál es el requisito que deben cumplir jubilados y pensionados?

El requisito central es declarar y pagar correctamente los impuestos estatales sobre los beneficios del Seguro Social cuando corresponda. En los estados que los gravan, la edad, el nivel de ingresos y el tipo de declaración determinan si el beneficio está total o parcialmente alcanzado.

Estados que aplican impuestos al Seguro Social:

Colorado

Connecticut

Minnesota

Montana

Nuevo México

Rhode Island

Utah

Vermont

West Virginia

Cada uno establece exenciones y deducciones propias, por lo que el análisis es anual y caso por caso.

El requisito central es declarar y pagar correctamente los impuestos estatales sobre los beneficios del Seguro Social cuando corresponda. Fuente: archivo.

¿Por qué el IRS puede iniciar auditorías o controles en los hogares?

Cuando hay errores, omisiones o falta de pago en estados que gravan estos beneficios, el IRS puede desatar una auditoría fiscal. El proceso suele comenzar con notificaciones y requerimientos de documentación, pero puede escalar a verificaciones presenciales si persisten las inconsistencias.

Para reducir el riesgo, se recomienda revisar las reglas estatales vigentes, presentar la declaración en tiempo y forma y evaluar herramientas legales para limitar el ingreso imponible, como Roth IRA o HSA, cuyos retiros no se computan como ingreso gravable. Cumplir este requisito es clave para evitar sanciones y quedar bajo fiscalización.