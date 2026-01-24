La posibilidad de viajar dentro de Estados Unidos sin Real ID ni pasaporte empieza a tomar forma en 2026 gracias a un nuevo documento digital aceptado en controles aeroportuarios. Se trata de una credencial que permite volar en vuelos domésticos aun cuando el pasajero no cuente con una licencia compatible con Real ID ni lleve el pasaporte físico encima.

El cambio se basa en una identificación digital lanzada por Apple que se almacena en Apple Wallet y utiliza la información del pasaporte estadounidense. Desde finales de 2025, su uso comenzó a habilitarse de manera progresiva en controles de seguridad de aeropuertos, con impacto directo en viajeros frecuentes y personas sin identificación actualizada.

¿Qué documento permite viajar sin Real ID ni pasaporte?

El documento que permite viajar sin Real ID ni pasaporte en vuelos internos es Digital ID, una identificación digital creada desde el pasaporte de EE.UU. y presentada directamente desde un iPhone o Apple Watch. Esta credencial no reemplaza al pasaporte físico y no sirve para viajes internacionales, pero sí funciona para verificación de identidad en vuelos domésticos.

Su aceptación se realiza en los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), donde los pasajeros pueden identificarse sin mostrar documentos físicos, siempre que el aeropuerto tenga lectores habilitados para esta tecnología.

¿Dónde es válida Digital ID?

Controles de seguridad de vuelos domésticos

Aeropuertos de EE.UU. con lectores habilitados (más de 250, en despliegue gradual)

Verificación de identidad presencial (no cruces fronterizos)

Foto: Apple.

¿Cómo viajar sin Real ID ni pasaporte con Digital ID?

Para viajar sin Real ID ni pasaporte usando Digital ID, el usuario debe crear la credencial en Apple Wallet a partir de su pasaporte estadounidense. El proceso incluye escanear la página del pasaporte, leer el chip integrado, realizar una verificación facial y completar pasos biométricos de seguridad.

Al momento de volar, la identificación se presenta acercando el dispositivo al lector del control de seguridad y autorizando con Face ID o Touch ID. Solo se comparte la información necesaria y los datos permanecen cifrados en el dispositivo, sin que Apple registre cuándo ni dónde se usa la credencial .

Requisitos clave para usar Digital ID

iPhone o Apple Watch compatible

Pasaporte de Estados Unidos vigente

Configuración previa en Apple Wallet

Vuelo doméstico dentro de EE.UU.