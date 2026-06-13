Quienes circulen con estos documentos, podrían enfrentar sanciones y ser acusados de conducir sin una licencia válida.

El estado de Florida tiene vigente una normativa que bloquea determinadas licencias de conducir que hayan sido emitidas por otros estados a personas que no pudieron demostrar presencia legal en Estados Unidos.

Quienes circulen con estos documentos, podrían enfrentar sanciones y ser acusados de conducir sin una licencia válida. Esta medida forma parte de la política migratoria que impulsan las autoridades estatales y federales.

Esta medida forma parte de la política migratoria que impulsan las autoridades estatales y federales. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

El Gobierno castigará uno por uno a las personas que conduzcan así: ¿Qué licencias de conducir no reconoce Florida?

La ley SB 1718 está vigente en Florida desde 2023 y establece que el estado no reconoce determinadas licencias de conducir emitidas por otras jurisdicciones cuando fueron otorgadas exclusivamente a personas que no pudieron demostrar presencia legal en Estados Unidos.

La normativa apunta a credenciales especiales creadas por algunos estados para permitir que inmigrantes indocumentados puedan conducir legalmente dentro de sus territorios. Estas licencias suelen incluir marcas, leyendas o características particulares que las diferencian de una licencia convencional.

Según el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV), las autoridades mantienen un listado de credenciales que pueden ser consideradas inválidas dentro del estado.

La sanción por conducir con una de estas licencias en Florida

Las autoridades de Florida pueden considerar que una persona que utiliza una de estas credenciales está manejando sin una licencia válida.

En consecuencia, el conductor puede enfrentar:

Multas económicas.

Citaciones ante un tribunal.

Cargos por delito menor (misdemeanor).

Costos judiciales adicionales.

Posibles sanciones complementarias según cada caso.

La legislación establece que conducir sin una licencia válida constituye una infracción penal menor. Además de la multa, un juez puede imponer otras sanciones previstas por la ley estatal. Las consecuencias pueden agravarse si el conductor acumula antecedentes o si la infracción ocurre junto con otras violaciones de tránsito.

¿En qué estados emiten este tipo de licencias?

Durante los últimos años, varios estados aprobaron programas que permiten obtener una licencia de conducir sin necesidad de acreditar un estatus migratorio legal.

Entre ellos se encuentran:

Connecticut.

Delaware.

Hawaii.

Illinois.

Maryland.

Nevada.

Nueva Jersey.

Nuevo México.

Nueva York.

Rhode Island.

Utah.

Vermont.

Virginia.

Washington.

Sin embargo, no todas las licencias emitidas por estos estados son automáticamente inválidas en Florida. La restricción se aplica a aquellas credenciales que fueron diseñadas específicamente para personas sin presencia legal comprobada y que poseen marcas o identificaciones especiales.

Por este motivo, las autoridades recomiendan verificar la validez de la licencia antes de conducir en Florida, especialmente en el caso de residentes temporales, trabajadores migrantes o personas que se mudaron desde otro estado.