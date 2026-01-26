La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) confirmó que, desde el 1 de febrero, quienes deban volar dentro del país, pero no cuenten con un documento aceptable que acredite su identidad, podrán pagar para atravesar un proceso de verificación alternativo llamado TSA ConfirmID.

Esta normativa se alinea directamente con la Ley Real ID, que desde el 7 de mayo de 2025 exige a todas las personas que desean abordar vuelos nacionales la presentación de una identificación válida bajo estos estándares de seguridad.

Las autoridades especifican en esa línea que, aquellas personas que no puedan constatar quiénes son mediante la entrega de documentación o a través de este nuevo control, tendrán prohibido abordar la aeronave.

TSA ConifirmID: el control para viajar sin documento en Estados Unidos

“El TSA ConfirmID es un proceso modernizado para los viajeros que no pueden presentar la documentación aceptable requerida para que su identidad sea verificada en el control de la TSA”, indican las autoridades.

Quienes opten por este mecanismo, deberán pagar 45 dólares -recomendablemente antes de llegar al control de seguridad- y luego deberán proporcionar

Nombre legal

Dirección

Fecha de nacimiento

En general, el proceso durará entre 10 y 15 minutos y cuesta 45 dólares

Quienes no puedan presentar una Real ID ni realizar el control alternativo, no tendrán permitido abordar su vuelo. Fuente: archivo.

Cómo pagar este control para viajar sin documento

De elegir este tipo de verificación, será necesario

Dirigirse al sitio de Pay.gov

Introducir nombre legal del viajero

Fecha de inicio del viaje (aunque el pago sólo es válido después de 10 días de la fecha introducida)

Una cuenta bancaria válida, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Venmo o Paypal

Una vez se haya concretado el pago, se recibirá un correo electrónico de confirmación que debe guardarse como comprobante para luego mostrarse a las autoridades en el control.

Qué pasa si no puedo identificarme

Quienes no usen TSA ConfirmID ni presenten un documento aceptable pueden perder su vuelo por no cumplir con los requisitos exigidos.

“El fraude u otra actividad delictiva relacionada con este proceso será procesado bajo sanciones federales”, se advierte.