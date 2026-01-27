La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) señala en su sitio web oficial que sus funcionarios tienen la potestad de revisar de forma legal los dispositivos electrónicos que cruzan la frontera cuando lo consideren necesario.

Su finalidad es determinar si un dispositivo que intenta ingresar a Estados Unidos contiene archivos de contrabando digital -como pornografía infantil, por ejemplo-, información que pueda vincularse con actividades terroristas o datos que se consideren relevantes para la admisión de un viajero.

Qué tipo de revisiones hace Estados Unidos

Según lo indican las autoridades, existen dos tipos de registros que se realizan sobre los dispositivos electrónicos personales

Búsqueda básica

Dentro de esta categoría se incluye cualquier inspección que implica la revisión manual el contenido del celular, computadora, tablet u otro dispositivo, sin utilizar equipos externos.

Los oficiales de CBP tienen potestad para revisar cualquier dispositivo electrónico con el que se desea cruzar la frontera. Fuente: archivo.

Búsqueda avanzada

En estos casos, los agentes conectan el dispositivo a otro equipo no sólo para acceder sino para revisar, copiar o analizar el contenido.

“Según la política de la CBP, los registros anticipados requieren sospecha razonable de una infracción de la ley aplicada o administrada por la CBP o una preocupación de seguridad nacional y requieren la aprobación de un alto directivo”, indican las autoridades.

Información importante sobre estos registros que realiza Estados Unidos

Si bien CBP especifica que todos los viajeros que crucen la frontera están sujetos a este tipo de revisiones, también se explica que la frecuencia en la que se decide llevar a cabo esta medida es limitada.

“En el año fiscal 2025, de los más de 419 millones de viajeros que CBP procesó en los puertos de entrada, CBP solo registró los dispositivos electrónicos de 55.318 viajeros internacionales”, afirman las autoridades.

De ese total de revisiones, 4,396 se calificaron como inspecciones avanzadas.

Cómo pueden estas búsquedas afectar la elegibilidad de un viajero

Cuando se indica que un dispositivo debe ser revisado y el viajero no brinda la información necesaria, las autoridades pueden retener su equipo, confiscarlo de manera temporal o tomar cualquier otra medida que consideren pertinente.

En estos casos también pueden demorarse los tiempos de procesamiento e incluso ponerse en riesgo la admisión al país.

“Si un extranjero se niega a presentar sus dispositivos electrónicos y la información que reside en el dispositivo en condiciones que permitan examinar el dispositivo y su contenido, la CBP puede considerar el incumplimiento del ciudadano extranjero y la incapacidad para inspeccionar el dispositivo al tomar decisiones de admisibilidad”, se explica.