En todos los casos, conducir sin licencia válida puede derivar en graves consecuencias.

Conducir en Estados Unidos puede ser una experiencia muy distinta dependiendo en qué región te encuentres. Las leyes de tránsito y los requerimientos de conducción legal varían según jurisdicciones y conviene estar a atento antes de circular.

Adicionalmente, la habilitación de un vehículo también cambian según el estado. Algunos presentan más exigencias que otros pero todos sancionan o rechazan a quienes no las cumplen. A continuación, las diferencias entre California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois.

Tramites, requisitos y sanciones. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Información a tener en cuenta para conducir en California

California tiene uno de los sistemas más estrictos del país, especialmente en materia ambiental y de seguridad vial.

¿Cómo obtener una licencia de conducir en California?

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) exige que los solicitantes presenten documentación que acredite identidad y residencia, además de aprobar distintos exámenes.

El proceso generalmente incluye:

Solicitud formal.

Presentación de documentos.

Examen de visión.

Examen teórico sobre normas de tránsito.

Obtención de un permiso de aprendizaje.

Examen práctico de conducción.

Las licencias más comunes son:

Clase C para vehículos particulares.

M1 y M2 para motocicletas.

Licencias comerciales (CDL).

REAL ID.

Restricciones para conductores jóvenes en California

California utiliza un sistema gradual para quienes obtienen su primera licencia antes de los 18 años.

Durante los primeros doce meses:

No pueden conducir entre las 23:00 y las 05:00.

No pueden transportar pasajeros menores de 20 años sin supervisión de un adulto autorizado.

El objetivo es reducir los accidentes entre conductores novatos, uno de los grupos con mayor índice de siniestralidad.

Tramitar el registro vehicular en California

California exige:

Título de propiedad.

Seguro vigente.

Pago de tasas estatales.

Certificado de emisiones contaminantes (Smog Check).

Este último requisito constituye una de las principales diferencias con otros estados. Dependiendo del tipo de vehículo y de su antigüedad, el propietario deberá someterlo periódicamente a controles ambientales.

Infracciones más comunes en California

Las autoridades suelen sancionar:

Exceso de velocidad.

Uso del teléfono móvil.

Conducción temeraria.

Manejo bajo influencia de alcohol o drogas).

Registro vencido.

Además de las multas, muchas infracciones generan puntos en el historial del conductor, lo que puede derivar en la suspensión de la licencia y en un aumento considerable de las primas de seguro.

Información a tener en cuenta para conducir en Texas

Texas cuenta con una de las redes viales más extensas de Estados Unidos y mantiene requisitos específicos para nuevos residentes y conductores jóvenes. La Licencia de Conducir es gestionada a través del Departamento de Seguridad Pública (DPS) y el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

¿Cómo sacar la licencia en Texas?

Los solicitantes deben presentar:

Documento de identidad.

Número de Seguro Social.

Comprobante de residencia.

Examen visual.

Examen teórico.

Examen práctico.

Las categorías más comunes son:

Clase C para uso particular.

Clases A y B para vehículos comerciales.

Licencias para motocicletas.

Restricciones para menores en Texas

Texas aplica el programa Graduated Driver License (GDL).

Durante la etapa provisional:

Está prohibido conducir entre la medianoche y las 05:00.

Solo pueden viajar con un pasajero menor de 21 años que no sea familiar.

No pueden utilizar teléfonos móviles mientras conducen.

Estas restricciones permanecen vigentes hasta que el conductor alcanza la edad establecida por la legislación estatal.

Tramitar el registro vehicular en Texas

Para registrar un automóvil es necesario presentar:

Título de propiedad.

Seguro obligatorio.

Pago de impuestos y tasas.

Inspecciones requeridas por el estado.

Además, quienes compren un vehículo deben transferir el título dentro de los 30 días posteriores a la adquisición.

Infracciones frecuentes en Texas

Entre las faltas más comunes aparecen:

Conducir sin seguro.

Exceso de velocidad.

Conducir con licencia suspendida.

Circular con registro vencido.

Dependiendo de la gravedad del caso, las consecuencias pueden incluir multas, suspensión de privilegios de conducción e incluso sanciones penales.

Información a tener en cuenta para conducir en Florida

Florida es uno de los estados que más nuevos residentes recibe cada año, por lo que cuenta con procedimientos específicos para quienes llegan desde otras jurisdicciones. En este caso, los trámites se gestionan a través de Seguridad vial y vehículos motorizados en Florida (FHSMV)

Licencias de conducir en Florida

Las categorías principales son:

Clase E para vehículos particulares.

Licencias comerciales.

Licencias para motocicletas.

REAL ID.

Para obtenerlas se requiere:

Documento de identidad.

Número de Seguro Social.

Dos comprobantes de residencia.

Examen visual y auditivo.

Pruebas teóricas y prácticas cuando corresponda.

Restricciones para conductores jóvenes en Florida

Florida establece horarios máximos de conducción para menores:

A los 16 años: solo pueden conducir entre las 06:00 y las 23:00.

A los 17 años: solo pueden conducir entre las 05:00 y la 01:00.

Fuera de esos horarios deben estar acompañados por un adulto o justificar motivos laborales.

Tramitar el registro vehicular en Florida

El estado exige:

Título de propiedad.

Seguro emitido en Florida.

Verificación del VIN.

Pago de tasas.

Además, Florida cobra una tarifa especial cuando muchos vehículos ingresan por primera vez al sistema estatal.

Infracciones más comunes en Florida

Las sanciones más habituales se relacionan con:

Conducir sin seguro.

Exceso de velocidad.

Manejar bajo la influencia de sustancias.

Registro vencido.

La falta de seguro es particularmente severa porque puede derivar tanto en la suspensión de la licencia como en la suspensión del registro del vehículo.

Información a tener en cuenta para conducir en Nueva York

Nueva York posee uno de los sistemas regulatorios más complejos del país, especialmente para conductores jóvenes. Aquí, todo se gestiona a través del DMV estatal.

Obtención de la licencia en Nueva York

Los aspirantes deben:

Aprobar un examen escrito. Obtener un permiso de aprendizaje. Completar horas de práctica supervisada. Aprobar una prueba práctica.

El estado emite:

Licencia Clase D.

Licencia Junior (DJ).

Licencias para motocicletas.

Licencias comerciales.

REAL ID.

Enhanced Driver License (EDL).

La EDL permite determinados cruces terrestres y marítimos hacia Canadá, México y algunas regiones del Caribe sin necesidad de pasaporte.

Restricciones para conductores novatos en Nueva York

Nueva York divide el estado en distintas regiones y las reglas pueden variar según la ubicación.

Las restricciones afectan:

Horarios de conducción.

Cantidad de pasajeros.

Tipo de trayectos permitidos.

Necesidad de supervisión adulta.

La Ciudad de Nueva York suele aplicar las limitaciones más estrictas.

Tramitar el registro vehicular en Nueva York

Los propietarios deben presentar:

Título.

Seguro emitido en Nueva York.

Solicitud de registro.

Pago de tasas.

Además, los vehículos deben superar inspecciones periódicas de seguridad y emisiones contaminantes.

Infracciones frecuentes en Nueva York

Nueva York utiliza un sistema de puntos.

Las faltas más habituales son:

Exceso de velocidad.

Uso indebido del teléfono celular.

Conducir sin seguro.

Violaciones reiteradas de tránsito.

Al acumular demasiados puntos, la licencia puede ser suspendida o revocada.

Información a tener en cuenta para conducir en Illinois

Illinois administra los trámites de conducción a través de la oficina del Secretario de Estado.

Licencias de conducir en Illinois

Entre las principales categorías se encuentran:

Licencia estándar.

REAL ID.

Licencias para motocicletas.

CDL.

Permisos de aprendizaje.

Para obtenerlas se debe acreditar:

Identidad.

Fecha de nacimiento.

Firma.

Residencia estatal.

Número de Seguro Social.

También se exige aprobar:

Examen visual.

Examen teórico.

Examen práctico.

Restricciones para menores en Illinois

Illinois posee una de las regulaciones más estrictas del Medio Oeste. Durante el primer año de licencia solo se permite transportar a un pasajero menor de 18 años que no sea familiar directo.

Restricciones nocturnas

Los conductores jóvenes no pueden circular:

De domingo a jueves entre las 22:00 y las 06:00.

Viernes y sábados entre las 23:00 y las 06:00.

Existen excepciones para actividades laborales, escolares o emergencias familiares.

Registro vehicular

Para registrar un vehículo generalmente se requiere:

Título de propiedad.

Solicitud VSD-190.

Pago de impuestos.

Pago de tasas estatales.

Los nuevos residentes deben actualizar tanto la licencia como el registro y la titulación del vehículo.

Infracciones frecuentes en Illinois

Las autoridades sancionan especialmente:

Exceso de velocidad.

Manejo bajo influencia de sustancias.

Conducir sin seguro.

Conducir sin licencia válida.

Registro vencido.

Problemas con placas o matrículas.

Illinois además exige que la mayoría de los vehículos exhiban placas delanteras y traseras , una obligación que no existe en todos los estados.

En todos los casos, conducir sin licencia válida, sin seguro obligatorio o con el registro vencido puede derivar en multas, suspensión de privilegios de conducción, incrementos en el costo del seguro e incluso consecuencias penales cuando existen reincidencias o circunstancias agravantes.

Licencias para inmigrantes indocumentados: una de las mayores diferencias entre estados

California es uno de los casos más conocidos gracias a la licencia AB 60, creada para personas que no pueden acreditar un estatus migratorio regular pero sí pueden demostrar su identidad y residencia en el estado.

Para obtenerla deben completar el mismo proceso básico que cualquier conductor: presentar documentación, aprobar el examen visual, el examen teórico y la prueba práctica de manejo. Esta licencia permite conducir legalmente, contratar seguros y registrar vehículos, pero no puede utilizarse como identificación federal ni para abordar vuelos que requieran REAL ID. Por ese motivo, la credencial incluye leyendas como “Federal Limits Apply” y “Not acceptable for official federal purposes”.

Illinois también permite que los inmigrantes indocumentados conduzcan legalmente. Durante años utilizó las denominadas Temporary Visitor Driver’s License (TVDL), pero desde 2024 comenzó a reemplazarlas por licencias estándar que reducen las diferencias visuales con las credenciales tradicionales.

Los solicitantes deben acreditar residencia en el estado, aprobar los exámenes correspondientes y presentar documentación de identidad aceptada, como pasaportes extranjeros o identificaciones consulares. Sin embargo, estas licencias tampoco cumplen con los requisitos REAL ID y por lo tanto no pueden utilizarse para fines federales.

Nueva York implementó una política similar a través de la llamada Green Light Law. Gracias a esta legislación, las personas indocumentadas pueden obtener una licencia estándar presentando pruebas de identidad y residencia, incluso sin contar con un número de Seguro Social.

Aunque permite conducir legalmente dentro del estado, tampoco sirve para abordar vuelos nacionales sujetos a REAL ID ni para acceder a instalaciones federales restringidas. Una característica distintiva de Nueva York es que la ley incorpora protecciones específicas sobre la información personal recopilada por el DMV.

La situación es muy diferente en Texas y Florida. Ninguno de los dos estados posee actualmente programas que permitan emitir licencias de conducir a inmigrantes indocumentados.