Desde mayo del año pasado la ley Real ID entró en vigor para todo el país, exigiendo a quienes aborden vuelos nacionales en Estados Unidos la presentación de una credencial identificatoria que cumpla con los estándares de seguridad fijados en la regulación.

En esa línea, desde febrero, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) pondrá en marcha un nuevo protocolo pago para verificar la identidad del viajero cuando no se presenten los documentos correspondientes que habiliten el abordaje.

Las autoridades especifican en esa línea que, aquellas personas que no puedan constatar quiénes son mediante la entrega de documentación o a través de este nuevo control, tendrán prohibido subir a la aeronave, por lo que perderán su vuelo.

Alerta para quienes no cumplan con el nuevo requisito en aeropuertos de Estados Unidos

La Real ID exige claramente la presentación de un documento Real ID en todas las terminales aéreas para poder abordar. Cuando este requisito no se cumpla y tampoco se utilice TSA ConfirmID, las autoridades no habilitarán el traslado.

“Usar TSA ConfirmID es opcional. Si decides no usarlo y no tienes un documento aceptable, puede que no te permitan pasar por seguridad y que pierdas el vuelo. El fraude u otra actividad delictiva relacionada con este proceso será procesado bajo sanciones federales”, se indica en el sitio web de la agencia gubernamental encargada de administrar el transporte.

Desde el 7 de mayo de 2025 la Ley Real ID entró en vigencia para todo el país. Fuente: archivo.

En qué consiste el nuevo control en aeropuertos que Estados Unidos implementó

Quienes no puedan proporcionar una identificación Real ID y aun así quieran volar, deberán pagar 45 dólares para poder utilizar el sistema alternativo de verificación de identidad.

“Los viajeros podrán abonar 45 dólares para usar el TSA ConfirmID durante un periodo de viaje de 10 días. La TSA insta a los viajeros que no tengan un REAL ID a concertar una cita en su DMV local para actualizar su identificación lo antes posible”, indicó la agencia federal.

Esta medida estará vigente desde el 1ro de febrero de 2026.

Qué documentos acepta Estados Unidos en los aeropuertos

De acuerdo con lo detallado por las autoridades, las credenciales válidas y aceptadas en los aeropuertos son

Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable metida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empelo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

Cualquiera de estos documentos puede presentarse con un vencimiento de hasta 2 años.