Quienes viajan a otros países con frecuencia, saben que tener el pasaporte vigente y en buenas condiciones es un paso clave.

Quienes viajan a otros países con frecuencia, saben que tener el pasaporte vigente y en buenas condiciones es un paso clave para evitar demoras y problemas a la hora de embarcar al avión.

No obstante, no todos los países tienen las mismas exigencias a la hora de permitir el ingreso a extranjeros o de dejar salir a sus ciudadanos. En algunos casos, pueden exigir que el pasaporte tenga un mínimo restante de vigencia o la presentación de papeles adicionales.

No todos los países tienen las mismas exigencias a la hora de permitir el ingreso a extranjeros o de dejar salir a sus ciudadanos. Shutterstock

México, Perú y Estados Unidos bloquearán el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte

Cada una de estas regiones puede tener sus excepciones, pero la regla general es presentar un pasaporte válido. Para ello, es necesario estar atento a los tiempos de vigencia y la posible demora una vez que se inicia el trámite de renovación.

Por lo general, se suele exigir el cumplimiento de estos requisitos:

Pasaporte vigente y en buen estado

Documento de identidad válido en los países que lo permiten

Coincidencia entre los datos del pasaje y el documento

Permisos migratorios o visas , cuando corresponda

Requisitos sanitarios o formularios exigidos por algunos destinos

Las reglas para ingresar o salir de México

En el caso de la República de México, todos los extranjeros que deseen ingresar tendrán que presentar un pasaporte vigente. Según las disposiciones del Instituto Nacional de Migración (INM), este documento es indispensable para el ingreso al país.

Adicionalmente, se tendrá que presentar junto con este documento un boleto de salida, reservas de alojamiento y pruebas de solvencia económica. En algunos casos, también podrán solicitar la tramitación previa de una visa. Un dato clave es que el pasaporte debe tener un mínimo de seis meses de vigencia restante desde la fecha de ingreso.

Los mexicanos que deseen viajar al exterior también tendrán que presentar un pasaporte que cumpla con estas condiciones y, si corresponde, la visa exigida por el país de destino. Además, se solicitará completar el Formato Estadístico para Mexicanos (FEM).

Las reglas para ingresar o salir de Perú

Para poder ingresar a Perú, las condiciones cambian significativamente según si el país de origen pertenece o no al MERCOSUR. Si es así, los viajeros podrán ingresar únicamente con su Documento Nacional de Identidad (DNI), sin necesidad de tramitar una visa, según informa la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Se otorgan permisos de permanencia de hasta 90 días, con excepciones como Brasil y Chile, cuyos ciudadanos pueden permanecer hasta 180 días.

Si, por el contrario, el país de origen no pertenece al MERCOSUR, como ocurre con Estados Unidos, será necesario presentar:

Un pasaporte válido con una vigencia mínima de seis meses desde la fecha de ingreso y en buen estado.

Un pasaje de ida y vuelta que demuestre la intención de salir del país.

Pruebas de solvencia económica y reserva confirmada de alojamiento.

Los peruanos que quieran viajar al exterior deberán presentar un Pasaporte Electrónico vigente, salvo que el país de destino forme parte del MERCOSUR y permita el ingreso únicamente con documento de identidad.

Para ingresar a Estados Unidos siendo extranjero, se deberá presentar un pasaporte válido con chip biométrico Imagen ilustrativa ChatGPT

Las reglas para ingresar o salir de Estados Unidos

Para ingresar a Estados Unidos siendo extranjero, se deberá presentar un pasaporte válido con chip biométrico junto con una visa estadounidense aprobada o una autorización electrónica ESTA si el país de origen participa del Programa de Exención de Visa. Estas condiciones son supervisadas por U.S. Customs and Border Protection y el Department of State.

El pasaporte debe contar con una vigencia mínima restante de seis meses a partir de la fecha de ingreso.

Si el país de origen no participa del programa mencionado, será necesario tramitar una visa física. Entre las más comunes se encuentra la visa de turista B1/B2, que permite estadías temporales de hasta seis meses según la autorización otorgada por las autoridades migratorias estadounidenses.

Acuerdos internacionales: ¿Qué países de LATAM pueden ingresar sin pasaporte?

Gracias al Acuerdo sobre Documentos de Viaje del MERCOSUR y sus Estados asociados, los ciudadanos de varios países de América Latina pueden cruzar fronteras dentro de la región utilizando únicamente su documento nacional de identidad vigente, sin necesidad de presentar pasaporte.

Los viajeros pueden ingresar sin pasaporte a los siguientes países:

Argentina

Brasil

Paraguay

Uruguay

Bolivia

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Esto significa que un ciudadano de cualquiera de estos países puede viajar a otro Estado participante presentando únicamente su documento de identidad nacional vigente, siempre que el viaje se realice dentro del ámbito de aplicación del acuerdo y no existan escalas fuera de la región.