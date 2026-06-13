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El método de hervir cáscara de limón, canela y jengibre se presenta como una alternativa casera para perfumar el hogar de manera natural, utilizando ingredientes accesibles y evitando el uso de aerosoles o fragancias artificiales.

Este procedimiento se utiliza principalmente para mejorar el olor de la casa, especialmente en la cocina o en espacios cerrados, dado que el vapor generado libera aromas cítricos y especiados que contribuyen a una atmósfera de frescura en el ambiente.

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De qué sirve cáscara de limón, canela y jengibre

La combinación funciona por contraste aromático. El limón aporta un aroma fresco y limpio; la canela suma una nota cálida y especiada; y el jengibre agrega intensidad. Juntos generan un perfume equilibrado que resulta agradable para la mayoría de los hogares.

Además, es una alternativa accesible y sustentable. Se aprovechan cáscaras que suelen desecharse y se puede regular la intensidad del aroma según la cantidad de ingredientes y el tiempo de calentado.

Hervir cáscara de limón, canela y gengibre: por qué lo recomiendan y para qué sirve
Hervir cáscara de limón, canela y gengibre: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Cómo usar este aromatizante para el hogar

Sirve para perfumar ambientes y ayudar a neutralizar olores persistentes, como frituras o humedad. El uso recomendado es colocar en una olla:

  • 3 a 4 tazas de agua
  • cáscara de 1 limón
  • 1 rama de canela
  • 3 o 4 rodajas de jengibre

Importante: la preparación no debe dejarse sin supervisión y conviene apagarlo si se sale de la cocina