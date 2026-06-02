La legislación simplifica procedimientos, estandariza notificaciones y establece calendarios obligatorios para que los jueces puedan resolver sobre la posesión.

En Texas, una nueva ley permite desalojos exprés en plazos que pueden comenzar desde los 10 días y restringe la capacidad de las cortes locales para detener dicho proceso. Esta normativa entrará en vigor el 1° de enero de 2026 y tiene como objetivo la remoción de ocupantes no autorizados, denominados squatters.

La legislación simplifica procedimientos, estandariza notificaciones y establece calendarios obligatorios para que los jueces puedan resolver sobre la posesión. La intención es evidente: recuperar la propiedad con celeridad y disminuir las demoras. No obstante, las organizaciones críticas advierten que inquilinos de buena fe podrían enfrentar un tiempo insuficiente para presentar su defensa.

¿Cómo se llevará a cabo el desalojo en un plazo de 10 días y sin amparo jurisdiccional?

La normativa establece ventanas estrictas: la audiencia debe llevarse a cabo entre el día 10 y el 21 desde la presentación de la demanda, sin que los tribunales consideren mediaciones u otros requisitos. En ausencia de hechos en disputa, el juez tiene la facultad de fallar sin juicio completo.

Puntos clave del procedimiento:

Notificación por correo, entrega en el electrónica (cuando exista un acuerdo). por correo, entrega en el inmueble , en mano o(cuando exista un acuerdo).

Plazos perentorios que no son prorrogables conforme a las normas locales.

Ejecución ágil de la orden de posesión.

El Gobierno los sacará de las propiedades en 10 días y ninguna corte podrá protegerlos

¿A quiénes impacta y cuáles son las modificaciones para propietarios e inquilinos?

El efecto inmediato recae sobre personas no autorizadas, pero también afecta a desalojos residenciales, debido a la limitación de apelaciones y la imposición de depósitos de renta para continuar en la propiedad durante el proceso.