Las autoridades han anunciado que embargarán cuentas bancarias, bienes personales y otros activos de quienes figuren en esta nómina pública.

La Oficina del Fiscal General de Texas ha implementado una política destinada a asegurar que todos los niños reciban el apoyo económico adecuado por parte de ambos progenitores , sin excepción.

Esta iniciativa se fundamenta en el uso de herramientas legales que permiten la ejecución de medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de manutención infantil.

El Gobierno ha confirmado que adoptará acciones severas contra aquellos que se encuentren en su lista oficial de personas que deben pagos de esta índole. Las autoridades han anunciado que embargarán cuentas bancarias, bienes personales y otros activos de quienes figuren en esta nómina pública.

Embargo de cuentas y bienes: personas incluidas en el registro

Las acciones legales se enfocan en los denominados child support evaders, es decir, los progenitores que han infringido sus responsabilidades legales en materia de manutención infantil. La lista oficial es de acceso público y puede ser consultada en el sitio web de la Fiscalía General de Texas.

La lista completa se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno de Texas: csapps.oag.texas.gov/evaders/al. Para ser incluido en esta lista, el deudor debe poseer una orden judicial, deber al menos USD 5,000 en manutención y no haber realizado pagos durante seis meses consecutivos, entre otros requisitos.

Entre las medidas de embargo que se pueden implementar se encuentran:

Cuentas bancarias, que incluyen ahorros y cuentas corrientes.

Bienes muebles e inmuebles, tales como vehículos y propiedades.

Planes de retiro y seguros de vida.

Indemnizaciones por seguros o reclamaciones por daños personales.

El Gobierno congelará todas las cuentas bancarias y confiscará las propiedades de las personas que figuren en esta lista

¿Cuáles son las sanciones adicionales que aplica el Estado además del embargo?

El Gobierno de Texas implementa medidas coercitivas adicionales al embargo de cuentas y bienes para garantizar el cumplimiento de la manutención.

Estas acciones afectan tanto la vida cotidiana como la profesional de los deudores. Entre las principales sanciones se encuentran:

Suspensión de licencias: incluye licencias de conducir, profesionales, de caza y pesca.

Negación o revocación del pasaporte: quienes deben manutención pueden ver cancelado su trámite.

Registro de gravámenes (liens): sobre propiedades, fondos de retiro e incluso seguros.

¿Cuál es la finalidad del Gobierno al implementar estas sanciones?

De acuerdo con la Oficina del Fiscal General, el propósito radica en garantizar el bienestar de los menores y enfatizar que la manutención infantil constituye un deber ineludible. Las medidas se llevarán a cabo de manera sistemática para aquellos que estén registrados en la lista hasta que cumplan con sus obligaciones legales.