La cotizacióndel Peso colombiano este martes 2 de junio en Estados Unidos es de 3,558.53 USD. Dicho importe presenta una variación del -3.28% en comparación con la jornada anterior.

La cotización del peso colombiano cayó -3.10% en la última semana y -8.30% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 23.39%, lo que refleja un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 13.19%.

La cotización del Peso colombiano hoy se presenta con una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es superior al de los días anteriores. Esto indica un fortalecimiento gradual de la moneda en comparación con su rendimiento en días pasados.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la moneda habría mostrado una caída, sugiriendo una debilitación frente a otras divisas. Así, un análisis más profundo revela que la reciente estabilidad económica podría estar influyendo en esta mejora del Peso colombiano.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA