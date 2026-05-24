El Servicio de Impuestos Internos (IRS) proporciona en su sitio oficial una detallada exposición de las circunstancias bajo las cuales los funcionarios fiscales pueden visitar el hogar de un contribuyente para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Cuando se requiera llevar a cabo una visita, la agencia realizará una comunicación con el contribuyente para notificar esta acción. No obstante, si no se atienden las llamadas en el tiempo adecuado, la agencia podrá realizar la visita al domicilio independientemente.

IRS visitará hogar por hogar para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales

“El agente envía la Carta 725-B o se comunica contigo para programar una visita. Para verificar tu cita, contacta el número de teléfono que figura en tu carta”, se menciona.

En caso de no recibir respuesta, se enviarán múltiples notificaciones, sin embargo, si la falta de contacto persiste, la visita se llevará a cabo de todas formas.

El IRS visitará hogar por hogar con sus funcionarios para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Fuente: El Cronista.

Qué ocurre en las visitas domiciliarias de IRS

En el procedimiento, se aborda de manera detallada lo referente a las declaraciones e impuestos que se encuentran adeudados y, en caso de que existan obligaciones pendientes, se permitirá el pago al funcionario de forma inmediata, aunque también se proporcionará la opción de efectuar dicha operación en línea.

Qué procedimientos seguir ante la visita de agentes del IRS en mi residencia

La agencia aclara que, en caso de que un agente del IRS efectúe una visita inesperada, el contribuyente tiene la opción de emplear la Herramienta de Verificación de Empleados para verificar que dicha persona efectivamente se encuentra bajo su empleo.