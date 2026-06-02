En la sesión de apertura de este martes, 2 de junio de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.62 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.16% en relación con el día anterior.

La cotización del quetzal guatemalteco registró una variación de 2.23% en la última semana y de 1.80% en el último año, reflejando un cambio reciente moderado frente a su desempeño anual.

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La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 24.15%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones, comparado con la volatilidad anual del 20.18% que muestra una tendencia mucho más estable en el último año.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días pasados, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica un ligero aumento en el valor de la moneda, lo cual puede ser alentador para los exportadores y ahorrar en moneda local.

En los días anteriores, la tendencia había estado fluctuante, pero el dato de 1 sugiere que la relación con otras monedas está mejorando. Este aumento podría reflejar un fortalecimiento de la economía local o cambios en el mercado internacional que benefician al Quetzal.

Analizando esta tendencia, es importante monitorear los factores económicos que podrían estar influyendo en este comportamiento, ya que una tendencia positiva sostenida podría ser señal de un entorno económico más sólido.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA