En la sesión de apertura de este martes, 2 de junio de 2026,del Euro cotiza a 0.86 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.01% en relación con el día anterior.

La cotización del Euro muestra un retroceso semanal de -11.64% y un avance anual de 10.50%, señalando una corrección reciente dentro de una tendencia alcista a doce meses.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 2.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 6.12%.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica un incremento respecto a los días pasados. Este aumento sugiere una recuperación del Euro frente a otras monedas en el mercado.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que implicaría un debilitamiento de la moneda. La tendencia actual podría ser un indicio de la confianza en la economía europea.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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