En la apertura de mercados de este martes, 2 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.15 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.19%.

En el mercado, el Peso dominicano registró una leve baja semanal de -0.26% y una caída anual más marcada de -6.21%, mostrando una tendencia bajista.

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Conocé la cotización de este martes, 2 de junio de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 3.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.05%.

La cotización del Peso dominicano hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor de manera constante.

En contraste, si el dato de 1 hubiese sido negativo, esto habría sugerido una tendencia a la baja en la cotización. Sin embargo, la estabilidad actual muestra un mejor panorama económico para el Peso dominicano.

El análisis revela que la tendencia positiva de la cotización del Peso dominicano sugiere una mayor confianza en la economía local y una posible atracción de inversiones.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos