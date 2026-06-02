En la apertura de mercados de este martes, 2 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.31 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.36%.

En la última semana, el Peso mexicano avanzó 1.56%, pero en el último año registró una variación de -8.02%, reflejando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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Conocé la cotización de este martes, 2 de junio de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Peso mexicano fue del 3.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 7.61%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 en su evolución. El aumento en su valor en relación al dólar indica un fortalecimiento gradual de la moneda nacional.

Sin embargo, es importante mantener la cautela, ya que esta tendencia podría revertirse si factores económicos inesperados afectan la estabilidad del mercado. La monitorización constante es clave para entender mejor el comportamiento del Peso.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA