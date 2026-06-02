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El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) informa a todos los residentes que buscan obtener por primera vez su licencia de conducir en el estado, sobre los requisitos obligatorios que deben satisfacerse para llevar a cabo dicho trámite.
En este contexto, la entrega de toda la documentación requerida y el cumplimiento de las condiciones de presentación son fundamentales, ya que, de no ser así, las autoridades rechazarán la tramitación de esta identificación hasta que se presenten los documentos solicitados.
El DPS prohibirá la licencia de conducir a aquellos que hayan retrasado este trámite con su documentación
Antes de proceder con la tramitación de esta credencial, resulta fundamental verificar la lista oficial de documentación y asegurar que todos los documentos se encuentren vigentes.
Las personas que presenten documentación caducada debido a demoras en la renovación no podrán adquirir su carné de conducir hasta que obtengan uno que sea plenamente válido.
Documentación requerida para obtener la licencia de conducir en Texas
- Prueba de ciudadanía o residencia legal en los EE. UU.
- Documentación que acredite la residencia en Texas
- Un número y una tarjeta de Seguro Social
- Registro de vehículos en Texas
- Comprobante de seguro automovilístico
Cómo llevar a cabo el procedimiento para obtener una licencia de conducir en Texas de manera detallada
Las autoridades establecen que todos los conductores deben
- Presentar una solicitud de licencia para conducir junto con la documentación requerida
- Agendar una cita en una oficina dedicada a las licencias de conducir
- Realizar el pago correspondiente a la solicitud de licencia de conducir
- Proporcionar las huellas dactilares para efectuar una verificación de antecedentes penales
- Solicitar la toma de una fotografía
- Aprobar un examen de la visión
- Completar y superar las evaluaciones de conocimiento y de conducción a cargo del proveedor estatal o de un proveedor certificado externo
Los interesados en agendar una cita para realizar este trámite tienen la opción de hacerlo clicando aquí.