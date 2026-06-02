En la apertura de mercados de este martes, 2 de junio de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.13%.

La cotización de la Libra esterlina mostró una tendencia bajista: en la última semana fue de -33.57% y en el último año de -16.14%.

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Conocé la cotización de este martes, 2 de junio de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad de la Libra esterlina en la última semana fue del 1.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.24%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, reflejada por un dato de -1 que es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha mejorado en su valor, generando un ambiente más optimista para los inversores.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia debe ser evaluada en el contexto de posibles fluctuaciones futuras. Un análisis más profundo podría revelar la sostenibilidad de esta mejora en la cotización.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos