En la actualidad, conectarse a una red WiFi se ha transformado en una necesidad fundamental para labores laborales, académicas o simplemente de esparcimiento. No obstante, surge la interrogante: ¿qué sucede cuando deseas acceder y has olvidado la clave?

Hay métodos eficaces y seguros para ingresar a una red WiFi sin conocer la contraseña, siempre que cuentes con la autorización del propietario.

Cómo conectarse a una red de Wi-Fi sin contraseña

El primer recurso consiste en revisar un dispositivo que ya esté conectado. Tanto en teléfonos inteligentes como en computadoras, desde los ajustes de red es posible visualizar la contraseña almacenada y copiarla para utilizarla en otro equipo.

Otra opción práctica es emplear el código QR de la red WiFi. Los teléfonos actuales permiten compartir la clave mediante un código que únicamente se requiere escanear para establecer conexión en pocos segundos, sin la necesidad de introducirla manualmente.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi sin contraseña: dos trucos fáciles que sirven. Fuente: El Cronista

Dónde implementar estos trucos rápidos y sencillos

Estos procedimientos resultan particularmente beneficiosos en contextos cotidianos, como al visitar el hogar de un familiar o amigo y donde la contraseña no se recuerda. Asimismo, en oficinas o espacios compartidos, un compañero puede exhibir el código QR desde su dispositivo móvil, permitiendo que los demás se conecten fácilmente.

Incluso en alojamientos temporales como Airbnb, si el televisor o el router ya están configurados, la contraseña se puede obtener directamente desde allí, eliminando la necesidad de buscar en documentos o carteles.

¿Es peligroso conectarse a redes WiFi desconocidas?

A pesar de que el acceso a una red privada, con adecuado consentimiento, es considerado seguro, la situación se vuelve delicada con los WiFi públicos o sospechosos. Los especialistas en ciberseguridad aconsejan mantener la atención ante señales de advertencia:

Nombres de red que podrían ser engañosos.

Conexiones abiertas que carecen de clave de acceso.

Webs inusuales que requieren información personal.

Velocidades anormalmente lentas o comportamientos inusuales en el dispositivo.

Establecer conexión a un WiFi malicioso puede resultar en el robo de contraseñas, acceso a cuentas bancarias o la instalación de software espía.