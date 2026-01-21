Una nueva disposición estatal en Texas modifica un aspecto clave de la Ley de Alquileres. Ahora los propietarios no podrán recurrir al desalojo inmediato ante la falta de pago de un inquilino. El fin de la normativa es, poco a poco, introducir un margen obligatorio antes de avanzar con acciones legales.

Con esta ley se busca ordenar el sistema de renta y otorgar mayor previsibilidad a quienes alquilan, en un contexto de aumentos sostenidos en la renta y mayores dificultades económicas.

Cambia la Ley de Alquileres en Texas y ahora los inquilinos pueden demorarse hasta 72 horas en pagar

A partir de enero de 2026, los inquilinos en Texas cuentan con un plazo mínimo de 72 horas para pagar la renta adeudada una vez notificados, antes de que el propietario pueda iniciar formalmente un proceso de desalojo. Este período funciona como una ventana de regularización obligatoria dentro del marco legal.

La ley establece que, durante esas 72 horas, el propietario no puede presentar una demanda de desalojo ante la justicia, siempre que el inquilino esté dentro del tiempo otorgado para ponerse al día con el pago. El objetivo es evitar desalojos inmediatos y reducir conflictos derivados de retrasos breves.

Una nueva normativa de alquiler en Texas respalda a los inquilinos de desalojos inmediatos e injustos. Fuente: Archivo.

Este cambio no elimina la obligación de pagar el alquiler ni impide los desalojos, pero sí introduce un orden temporal claro que protege a los inquilinos frente a ejecuciones aceleradas.

Los cambios principales para inquilinos y propietarios

Para los inquilinos, la normativa representa una mayor seguridad jurídica y la posibilidad de organizar el pago sin quedar automáticamente expuestos a perder la vivienda. El nuevo esquema reconoce que muchos atrasos responden a situaciones transitorias y no a incumplimientos permanentes.

En el caso de los propietarios, la ley mantiene intacto el derecho a reclamar la deuda y avanzar con el desalojo si el pago no se concreta dentro del plazo establecido. Sin embargo, ahora deben respetar de forma estricta el período de espera antes de recurrir a los tribunales.