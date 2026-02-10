Tras varias semanas de sequía y déficit de lluvias, un cambio en el patrón climático activará esta semana un sistema de tormentas que impactará en el Oeste de Estados Unidos. Ya hay alertas amarillas por lluvias y vientos intensos, con efectos en ciudades, rutas clave y zonas de montaña. El fenómeno pone fin a un período anormalmente seco en California y estados vecinos, donde las precipitaciones acumuladas desde enero quedaron muy por debajo de lo habitual. La llegada de aire más frío y nuevas lluvias ayudará a los embalses y al manto nivoso, aunque también eleva riesgos de tránsito y anegamientos puntuales. La tormenta avanza desde la noche del lunes y ampliará el alcance de lluvias y nevadas en el Oeste. Ciudades como San Francisco, Redding, Fresno y Los Ángeles, afectadas por la sequía reciente, volverán a registrar precipitaciones a medida que se debilita el sistema de alta presión, según meteorólogos de AccuWeather. Alertas y efectos previstos: En la Sierra Nevada, se esperan nevadas acumuladas y un rápido descenso de la cota de nieve entre martes y martes por la noche. En pasos de montaña como Donner Pass (I-80), las temperaturas rondarán el punto de congelación, con varios centímetros de nieve.