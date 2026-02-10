El exgobernador de New Jersey, Phil Murphy, tomó una decisión clave a mediados del primer mes del año antes de terminar su mandato. El funcionario aprobó un proyecto de ley que amplía el nivel de protección para los trabajadores dentro de la Ley de Licencia Familiar del Estado (NJFLA). Con esta nueva medida, los empleadores deberán respetar los derechos adquiridos por sus trabajadores, que ahora se extienden a un mayor número de situaciones. De no cumplir con la normativa, podrán enfrentar multas severas por parte del gobierno. Los trabajadores del estado de Nueva Jersey tienen derecho a 12 semanas de licencia dentro de un período de 24 meses cuando se trata de problemas médicos o cuestiones familiares. La normativa incluye licencias familiares para el cuidado de recién nacidos o de familiares enfermos, así como licencias médicas y por discapacidad. En los casos en que el empleado se tome licencia por una condición médica y reciba beneficios estatales, como el Seguro Temporal por Discapacidad, también tiene derecho a recuperar su puesto de trabajo al finalizar la licencia o a ser reubicado en uno equivalente, con el mismo salario, beneficios y condiciones laborales. Los empleadores no pueden despedir ni sancionar a los trabajadores que hagan uso de estas licencias, ni aplicar represalias de ningún tipo. Para acceder a las licencias familiares, el empleado debe haber trabajado al menos tres meses antes y tener acumuladas 250 horas básicas en los 12 meses previos a la solicitud. Se puede solicitar este tipo de licencia por los siguientes familiares: Aplica a recién nacidos, condiciones graves de salud o emergencias de salud. Además, el trabajador debe poder recuperar su puesto al finalizar este periodo. Si los empleadores de Nueva Jersey no cumplen con estas normas, las multas civiles van desde USD1.000 a USD 5.000 por cada infracción. Además de ello, también se puede sumar la obligación para con el trabajador de pagar el salario atrasado y otros beneficios. La medida entrará en vigencia seis meses posteriores, a su promulgación, que fue el 17 de enero. Por lo tanto, inicia a regir el 17 de junio de 2026