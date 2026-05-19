California anunció una nueva iniciativa estatal para ayudar a las familias con bebés recién nacidos que pronto comenzará a implementarse. El programa, confirmado por el gobernador Gavin Newsom permitirá que los padres reciban 400 pañales gratuitos por cada bebé que nazca en hospitales participantes .

La medida tiene como objetivo aliviar los costos de la crianza durante los primeros meses y se implementará de forma colaborativa con la organización sin fines de lucro Baby2Baby.

Su nombre oficial es Golden Satate Start y comenzará a implementarse durante el verano.

Confirmado: regalarán 400 pañales a todos los bebés nacidos en estos hospitales

De acuerdo con el anuncio oficial, cada bebé nacido en alguno de los hospitales participantes recibirá el paquete inicial de pañales sin costo para la familia.

La entrega se realiza al momento del alta hospitalaria para que los padres puedan regresar a sus hogares con un suministro inicial adecuado y cubrir una de las necesidades básicas del nuevo integrante.

California comenzará a regalar 400 pañales a los bebés recién nacidos. Freepik

Cómo funciona el programa y cómo se recibirán los 400 pañales

El funcionamiento es directo y sin trámites adicionales.

Proceso de entrega de pañales

El bebé debe nacer en un hospital participante de California (que más cercana a la fecha de implementación serán confirmados)

Al momento del alta hospitalaria , el hospital entregará el paquete de pañales

Cada recién nacido recibirá 400 pañales gratuitos.

Durante el primer año de implementación, el programa priorizará a los hospitales que mayor cantidad de pacientes Medi-Cal atienden. No obstante, existen planes de expandir el programa gradualmente a más hospitales y centros de parto.