Un frente frío con aire ártico que llegará desde el este de Canadá traerá un fin de semana con temperaturas extremas al noreste de Estados Unidos, intensificando las condiciones invernales para millones de personas. Las autoridades advierten que este clima vendrá de la mano de nuevas rondas de nieve y ráfagas de viento que en ciertos casos pueden alcanzar hasta 89 kilómetros por hora. Si bien en términos reales no será el fin de semana más crudo del invierno, especialistas indican que las condiciones en las que llega este frente pueden brindar la sensación de que lo sea. Según lo informan meteorólogos de AccuWeather, la primera parte del fin de semana será la más dura en la mayoría de los casos, dado que para este período se espera la concentración más grande de nieve y los vientos más intensos. Las condiciones invernales desde el Medio Oeste hasta el Noreste del país pueden comprometer la visibilidad para los conductores y se advierte sobre posibles retrasos y cancelaciones de vuelos. En ciudades como Detroit, Boston o Nueva York, especialistas proyectan que las temperaturas pueden alcanzar hasta -15°C. Además, no sólo los valores reales bajarán significativamente como consecuencia de este frente ártico, sino que pueden producirse vientos con ráfagas de entre 56 y 89 kilómetros por hora, lo que causará una sensación térmica sumamente baja. Por su parte, aunque el domingo comenzará con temperaturas heladas, se espera que de todo el fin de semana sea el día menos frío, con expectativas de que los vientos disminuyan por la tarde.