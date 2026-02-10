El Gobierno de Texas confirmó que en febrero avanzará con embargos sobre tarjetas de crédito, vehículos y cuentas bancarias de las personas que figuren en la página oficial de deudores de manutención infantil. La medida alcanza a quienes registran pagos atrasados de pensión alimentaria. La acción es aplicada por la Fiscalías General de Texas, que puede ejecutar cobros forzosos sobre activos financieros, bienes registrables y documentos oficiales como parte del sistema estatal de ejecución de la manutención infantil. Los embargos alcanzan a padres no custodios que aparezcan en el listado oficial de deudores de manutención infantil de Texas y mantengan una deuda vigente. Figurar en esa página habilita al Estado a actuar sobre cuentas bancarias, tarjetas de crédito, vehículos y otros bienes, sin requerir una nueva notificación previa. La verificación debe realizarse en la página oficial de deudores de manutención infantil del estado de Texas, administrada por la Fiscalía General. Allí se publican los casos que habilitan embargos de cuentas, tarjetas y vehículos durante febrero. Para evitar o levantar las medidas, el Estado indica regularizar la deuda de pensión alimentaria o acordar un plan de pagos. Una vez acreditado el cumplimiento, pueden retirarse los embargos y restituirse licencias y servicios financieros afectados.