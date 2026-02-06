Una gran tormenta negra se aproxima y encendió las alertas por condiciones climáticas extremas que podrían provocar cortes de luz, caída de árboles y situaciones de riesgo durante el fin de semana. Las autoridades meteorológicas advirtieron que el fenómeno avanzará con fuerza y afectará amplias regiones con vientos intensos y un marcado deterioro del clima. El evento estará acompañado por ráfagas de viento peligrosas, un fuerte descenso de la temperatura y precipitaciones que reducirán la visibilidad y complicarán la circulación. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) confirmó la llegada de una tormenta intensa que impactará principalmente en regiones del noreste, los Grandes Lagos y sectores cercanos al Atlántico. El fenómeno estará acompañado por fuertes vientos, nevadas y un avance de aire muy frío que agravará las condiciones. Las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades cercanas a los 100 kilómetros por hora, una intensidad capaz de provocar caída de árboles, daños en estructuras y complicaciones en el suministro eléctrico. Este tipo de tormentas también reduce la visibilidad y genera condiciones peligrosas para la circulación. Uno de los principales peligros asociados a esta tormenta es el posible corte del suministro eléctrico. Las ráfagas intensas pueden dañar líneas eléctricas y provocar interrupciones que afecten a miles de personas. También existe un alto riesgo de caída de árboles y ramas, lo que puede generar daños materiales y representar un peligro para quienes circulen al aire libre. Estas condiciones obligan a extremar las precauciones y evitar actividades innecesarias en el exterior. El fuerte viento, combinado con el frío extremo, puede generar además una sensación térmica mucho más baja que la temperatura real, lo que aumenta el riesgo para la salud.