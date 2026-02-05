Un fenómeno meteorológico extremo genera preocupación entre expertos, quienes alertan por la llegada de un frente atmosférico intenso que podría provocar un marcado contraste en el cielo, con nubes densas y oscuras que avanzarán rápidamente y darán la impresión de un “muro negro”. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos advirtió que sistemas de baja presión y masas de aire frío pueden generar cambios abruptos en el clima, con vientos intensos capaces de causar daños estructurales, caída de árboles y cortes de energía. Las “tormentas negras” se producen cuando un frente frío avanza rápidamente, desplazando el aire cálido y generando una pared de nubes oscuras que divide el cielo en dos. Este evento representa una clara señal de la llegada de una tormenta severa, con vientos peligrosos y precipitaciones intensas. El Centro de Predicción Meteorológica de Estados Unidos advirtió que los sistemas de baja presión generan una fuerte inestabilidad atmosférica, lo que puede provocar tormentas eléctricas, nevadas, lluvias intensas y ráfagas de viento destructivas. Este tipo de evento climático extremo es monitoreado constantemente debido a su potencial impacto en la seguridad. Ante esta alerta meteorológica por frente frío extremo, el NWS recomienda permanecer en los hogares, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informado a través del pronóstico del tiempo oficial. Esta medida es clave para reducir el riesgo durante un evento climático severo. Los especialistas también aconsejan asegurar objetos en el exterior, evitar exponerse a los vientos intensos y seguir todas las advertencias meteorológicas oficiales. Este fenómeno meteorológico extremo puede intensificarse rápidamente, por lo que la prevención es fundamental para proteger la seguridad.