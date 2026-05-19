La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este martes, 19 de mayo de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 19 de mayo

El clima en España se caracterizará por un tiempo estable en gran parte de la Península y Baleares, a excepción del extremo norte y noreste, donde se anticipan precipitaciones y chubascos localmente fuertes. Se desarrollará nubosidad en los sistemas Central e Ibérico y los Pirineos orientales, con posibilidad de tormentas.

Las temperaturas máximas aumentarán en la Península y Baleares, con excepciones en el sudoeste y el Estrecho. El viento será flojo en el interior y más intenso en los litorales, predominando el oeste en varias regiones. En Canarias, se prevén cielos nubosos y condiciones estables.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

Cielo poco nuboso con nubes altas, temperaturas en ascenso moderado y viento flojo: variable al inicio y final del día, suroeste a mediodía y oeste por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos con nubes altas; temperaturas en ascenso (máx. 32 °C y mín. 10 °C; sin cambios locales en mínimas atlánticas) y vientos flojos variables.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña estará marcado por intervalos nubosos y probabilidades de brumas matutinas en el litoral y prelitoral. Por la tarde, se espera nubosidad de evolución y chubascos ocasionales en el interior, con posibilidad de tormentas en el cuadrante nordeste. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y 29 grados de máxima, con un viento flojo variable, predominando el oeste en Lleida y el sur en el resto.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y algunos intervalos de nubes altas. Durante la tarde, se desarrollará nubosidad de evolución diurna, especialmente en el sistema Ibérico y el Pirineo, donde no se descartan chubascos dispersos en la divisoria. Las temperaturas oscilarán entre un máximo de 31 grados y un mínimo de 8 grados, con un viento flojo variable predominando del oeste en las horas centrales.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos que pasarán a intervalos nubosos por la tarde, con posibilidades de brumas y nieblas en las zonas altas. Se espera alguna precipitación débil, especialmente en la Cordillera y las temperaturas oscilarán entre los 22 y 10 grados, en ascenso, con un viento de suroeste que cambiará a oeste en el litoral y será flojo variable en el interior.

Cómo estará el clima en España este martes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Tiempo estable: cielo poco nuboso con nubes altas hasta la mañana y brumas matinales. Temperaturas en ascenso, entre 9°C y 25°C. Viento flojo de sur y suroeste, con brisas costeras.

En Lanzarote y Fuerteventura, se esperan intervalos nubosos que tenderán a poco nuboso o despejado. En el norte de las islas montañosas, cielos nubosos en las primeras y últimas horas, con algunas precipitaciones débiles y aisladas. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados, con un viento moderado del nordeste que será ocasionalmente fuerte en algunos extremos.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, cielo poco nuboso con nubes altas, nubosidad de evolución y posibles chubascos dispersos en el interior de Castellón por la tarde, temperaturas en ascenso y viento flojo de oeste, girando a este y sureste en el litoral.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León, intervalos nubosos con cielos poco nubosos de madrugada y por la noche; no se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el norte montañoso, con brumas y bancos de niebla en el norte; temperaturas en ascenso salvo las mínimas en el suroeste; viento flojo de componente oeste.

Cielo poco nuboso con nubes altas y nubosidad de evolución a mediodía en los sistemas Central e Ibérico; mínimas en ligero ascenso (más en la mitad oriental), máximas en moderado ascenso generalizado y vientos flojos variables con predominio del oeste en horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas entre 15 y 25 °C y vientos flojos variables.

En Melilla habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, vientos flojos variables y temperaturas en ligero ascenso, entre 17 y 24 grados.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima se presentará con intervalos nubosos que irán aclarando por la tarde, temperaturas mínimas de 8 grados y máximas de 26 grados y posibilidad de brumas y lluvias débiles en zonas altas.

En La Rioja, intervalos nubosos con lluvias dispersas y alguna tormenta, viento flojo del oeste y temperaturas en ascenso entre 9 °C y 26 °C.