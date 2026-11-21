El Departamentode Agricultura establece tres categorías para clasificar los huevos según su calidad.

No todos los huevos tienen las mismas características, aunque a simple vista pueden parecer iguales. En Estados Unidos, el Departamento de Agricultura (USDA) utiliza un sistema de clasificación que distingue tres grasos de calidad AA, A y B.

La clasificación permite identificar el estado de calidad del huevo, pero no significa que uno tenga más proteínas, vitaminas o minerales que otro. Tampoco debe confundirse con una garantía de inocuidad alimentaria.

¿Cuál es la diferencia entre A, AA y B según el USDA?

De acuerdo con el sitio oficial del USDA, establece los siguientes criterios:

El Grado AA es el de mayor calidad

Cáscara limpia, intacta y de forma prácticamente normal.

Cámara de aire de hasta 1/8 de pulgada, aproximadamente 3,2 mm.

Clara transparente y espesa

Yema redondeada y elevada, sin defectos visibles

El grado A es de buena calidad

Cáscara limpia, intacta y de forma prácticamente normal.

Cámara de aire de hasta 3/16 de pulgada, aproximadamente 4,8 mm.

Clara transparente y razonablemente firme.

La yema mantiene su forma, peor su contorno resulta más visible.

El grado B es el de menor calidad

La cáscara puede tener una forma irregular y pequeñas manchas.

Cámara de aire superior a 3/16 de pulgada.

Clara más débil, fina y acuosa.

La yema puede verse más oscura, grande o aplanada.

Puede presentar pequeños puntos de sangre o carne.

El Departamentode Agricultura establece tres categorías para clasificar los huevos según su calidad. Shutterstock

¿Cómo saber cuál conviene elegir para consumir según USDA?

El USDA considera que las categorías AA y A son las de mejor calidad para el consumo diario. No obstante, se pueden considerar los siguientes usos:

Huevos AA: preparaciones donde importa la presentación, como huevos fritos o pochados.

Huevos A: consumo cotidiano y preparaciones de cocina y repostería.

Huevos B: elaboraciones horneadas, productos líquidos de huevo y huevos duros.

¿Qué detalles se deben tener en cuenta para comprar huevos?

Conviene tener en cuenta estas recomendaciones:

La cáscara: elegir huevos limpios y sin grietas.

La refrigeración: comprarlos en exhibidores refrigerados y mantenerlos en frío.

El etiquetado: comprobar la fecha de consumo y las condiciones de conservación.

La certificación: si se busca una clasificación oficial estadounidense, verificar que el envase tenga el sello de inspección del USDA

¿Hay diferencia en el valor nutricional?

No necesariamente, ya que la clasificación del USDA evalúa las características físicas y de calidad, como la firmeza de la clara, la apariencia de la yema y el estado de la cáscara.