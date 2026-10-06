CISA explica cómo activar este factor de seguridad para proteger las cuentas personales, con un método de confirmación de identidad.

La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras (CISA) pertenece al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos. Se encarga de reducir los riesgos cibernéticos y físicos.

En su sitio web oficial, CISA ofrece consejos de ciberseguridad para evitar caer en fraudes y robos de identidad, además de información sobre programas, medidas y avances. Uno de los más recomendados es la utilización de la Autenticación Multifactor (MFA).

¿Qué es y cómo funciona la Autenticación Multifactor que recomienda CISA?

Es una barrera que brinda seguridad adicional al confirmar la identidad cuando se inicia sesión en las cuentas personales a través de la confirmación a través de un segundo factor, como ingresar un código enviado por SMS o generado en una aplicación de autenticación como:

Google Authenticator.

Microsoft Authenticator.

Proton Authenticator.

Twilio Authy.

2FAS.

Esto hace que incluso si un ciberdelincuente consigue tu contraseña, no podrá cumplir con el segundo paso para acceder a tus cuentas.

¿Para qué sirve y por qué es importante?

Activar la MFA para las cuentas y aplicaciones que ofrezcan la opción habilita a proteger con una capa extra de seguridad:

Información bancaria.

Compras en línea.

Redes sociales.

Correo electrónico.

Empresas.

Tu identidad.

Es importante porque permite añadir una capa adicional de seguridad a las barreras ya existentes como las contraseñas.

En su sitio web oficial, CISA ofrece consejos de ciberseguridad para evitar caer en fraudes y robos de identidad, además de información sobre programas, medidas y avances. Uno de los más recomendados es la utilización de la Autenticación Multifactor (MFA). Magnific

¿Cómo activar la Autenticación Multifactor para proteger cuentas y aplicaciones?

Para proteger las cuentas y aplicaciones con MFA se deben seguir los siguientes pasos, de acuerdo a CISA:

1- Ir a configuración en el perfil de la cuenta, puede encontrarse como:

Configuración de la cuenta. Perfil. Preferencias. Privacidad.

2- Seleccionar Configuración de seguridad, puede aparecer como:

Seguridad. Contraseña y seguridad. Similar.

3- Buscar y activar la autenticación multifactor, que puede encontrarse como:

Autenticación de dos factores. Autenticación en dos pasos. Similar.

4- Confirma tu elección de método entre las opciones que da cada plataforma:

Recibir un código numérico por mensaje de texto u correo electrónico. Usar una aplicación de autenticación, que generan un código nuevo cada 30 segundos. Biometría.



Otra medida de seguridad para complementar la Autenticación Multifactor

La utilización de contraseñas sencillas como seguidillas de números o la información de identificación común, como fechas de nacimiento y nombres de mascotas, no son seguras para proteger cuentas importantes información personal.

No obstante, CISA reconoce que puede ser “imposible” crear una contraseña diferente para cada cuenta que sea única y segura. Por ello, recomienda el uso de un gestor de contraseñas, para complementar la autenticación multifactor.

Las recomendaciones son: