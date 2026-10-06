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La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras (CISA) pertenece al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos. Se encarga de reducir los riesgos cibernéticos y físicos.

En su sitio web oficial, CISA ofrece consejos de ciberseguridad para evitar caer en fraudes y robos de identidad, además de información sobre programas, medidas y avances. Uno de los más recomendados es la utilización de la Autenticación Multifactor (MFA).

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¿Qué es y cómo funciona la Autenticación Multifactor que recomienda CISA?

Es una barrera que brinda seguridad adicional al confirmar la identidad cuando se inicia sesión en las cuentas personales a través de la confirmación a través de un segundo factor, como ingresar un código enviado por SMS o generado en una aplicación de autenticación como:

  • Google Authenticator.
  • Microsoft Authenticator.
  • Proton Authenticator.
  • Twilio Authy.
  • 2FAS.

Esto hace que incluso si un ciberdelincuente consigue tu contraseña, no podrá cumplir con el segundo paso para acceder a tus cuentas.

¿Para qué sirve y por qué es importante?

Activar la MFA para las cuentas y aplicaciones que ofrezcan la opción habilita a proteger con una capa extra de seguridad:

  • Información bancaria.
  • Compras en línea.
  • Redes sociales.
  • Correo electrónico.
  • Empresas.
  • Tu identidad.

Es importante porque permite añadir una capa adicional de seguridad a las barreras ya existentes como las contraseñas.

En su sitio web oficial, CISA ofrece consejos de ciberseguridad para evitar caer en fraudes y robos de identidad, además de información sobre programas, medidas y avances. Uno de los más recomendados es la utilización de la Autenticación Multifactor (MFA).
En su sitio web oficial, CISA ofrece consejos de ciberseguridad para evitar caer en fraudes y robos de identidad, además de información sobre programas, medidas y avances. Uno de los más recomendados es la utilización de la Autenticación Multifactor (MFA). Magnific

¿Cómo activar la Autenticación Multifactor para proteger cuentas y aplicaciones?

Para proteger las cuentas y aplicaciones con MFA se deben seguir los siguientes pasos, de acuerdo a CISA:

  • 1- Ir a configuración en el perfil de la cuenta, puede encontrarse como:
    • Configuración de la cuenta.
    • Perfil.
    • Preferencias.
    • Privacidad.
  • 2- Seleccionar Configuración de seguridad, puede aparecer como:
    • Seguridad.
    • Contraseña y seguridad.
    • Similar.
  • 3- Buscar y activar la autenticación multifactor, que puede encontrarse como:
    • Autenticación de dos factores.
    • Autenticación en dos pasos.
    • Similar.
  • 4- Confirma tu elección de método entre las opciones que da cada plataforma:
    • Recibir un código numérico por mensaje de texto u correo electrónico.
    • Usar una aplicación de autenticación, que generan un código nuevo cada 30 segundos.
    • Biometría.

Otra medida de seguridad para complementar la Autenticación Multifactor

La utilización de contraseñas sencillas como seguidillas de números o la información de identificación común, como fechas de nacimiento y nombres de mascotas, no son seguras para proteger cuentas importantes información personal.

No obstante, CISA reconoce que puede ser “imposible” crear una contraseña diferente para cada cuenta que sea única y segura. Por ello, recomienda el uso de un gestor de contraseñas, para complementar la autenticación multifactor.

Las recomendaciones son:

  • Que sean largas.
  • Que sean aleatorias.
  • Que sean únicas.