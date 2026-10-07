El curso enseña a procesar y convertir datos brutos a los formatos necesarios para el análisis.

La prestigiosa Universidad de Harvard cuenta con un sinfín de cursos que permiten obtener un certificado profesional de forma gratuita, en pocas semanas y desde la comodidad del hogar.

Entre tantos, se destaca “Ciencia de Datos: Manejo de datos”, que forma parte de su Programa de Certificación Profesional. El curso se dicta de forma online y en ocho semanas, período en el cual el estudiante aprenderá a procesar y convertir datos brutos a los formatos necesarios para el análisis.

La capacitación resulta vital en un contexto en el cual hay cada vez más datos y mayor cantidad de empresas que requieren de análisis para impulsar avances.

¿Cuánto dura y qué temas presenta el curso de Harvard?

El curso de Ciencia de Datos de Harvard tiene una duración de ocho semanas. El compromiso de tiempo esperado ronda entre una y dos horas por semana. Sin embargo, desde la Universidad aclaran que cada estudiante lo puede realizar “a su propio ritmo”.

Los temas del curso son:

Importación de datos a R desde diferentes formatos de archivo.

Extracción de datos web.

Cómo ordenar los datos usando tidyverse para facilitar mejor el análisis.

Procesamiento de cadenas de texto con expresiones regulares (regex).

Procesamiento de datos con dplyr.

Cómo trabajar con fechas y horas como formatos de archivo y minería de texto.

¿Cuál es el idioma, la dificultad y la forma de cursada?

Harvard dicta Ciencia de Datos vía online, a través de la plataforma edX. El idioma es inglés y la dificultad está categorizada como “Introductorio”.

Uno de los instructores es Rafael Irizarry, Profesor de Bioestadística, perteneciente a la Escuela de Salud Pública TH Chan.

¿Cuánto cuesta el curso de Harvard?

El curso ofrece dos opciones:

Oyente: es gratuito, cuenta con la participación de instituciones de clase mundial y soporte de edX. Tiene acceso limitado.

Certificado de HarvardX: con un costo de USD149, el curso es de acceso ilimitado y contiene evaluaciones calificadas. Al igual que Oyente, hay participación de instituciones de clase mundial y soporte de edX.

¿Cómo anotarse a Ciencia de Datos Harvard?

Quienes estén interesados en el curso deben ingresar a https://www.edx.org/learn/data-science/harvard-university-data-science-wrangling

Allí tendrán la opción de elegir entre “Obtén un certificado de HarvardX” y “Curso de oyente”.

Uno de los instructores es Rafael Irizarry, Profesor de Bioestadística, perteneciente a la Escuela de Salud Pública TH Chan. 365 Focus Photography

¿Ciencia de Datos es un trabajo cada vez más buscado?

Un análisis de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. arrojó un listado completo de las ocupaciones de mayor crecimiento en 2025 y con proyección para 2035. Los datos son:

Empleo en 2025: 275.600 científicos de datos.

Empleo proyectado para 2035: 371.000.

Nuevos puestos: 95.400.

Crecimiento proyectado: 34,6%.

Salario anual medio en 2025: US$120.230.

Aperturas laborales promedio por año: 24.800.

La tabla ubica a los científicos de datos entre las ocupaciones de mayor crecimiento de Estados Unidos durante la próxima década. Cabe destacar que el empleo total de todas las ocupaciones crecería apenas 3,5% en el mismo período.

En esa misma línea, Microsoft confirma que “la necesidad de la ciencia de datos está creciendo rápidamente a medida que aumenta exponencialmente la cantidad de datos y las empresas dependen cada vez más del análisis para impulsar los ingresos y la innovación”.

Un claro ejemplo se observa en las interacciones empresariales, las cuales se vuelven más digitales y con mayor cantidad de datos. Esto, acompañado de un análisis del sector Datos, permite obtener información sobre cómo personalizar mejor las experiencias, el servicio y la satisfacción del cliente; además de desarrollar productos nuevos y aumentar las ventas.