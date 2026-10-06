La vía para viajar gratis es su programa educativo GET (Global English/Spanish Training), que recluta profesores voluntarios de inglés y español.

Una organización japonesa desarrolló un programa concreto para recorrer el planeta entero sin pagar los costos del viaje. El proyecto ya acumula más de 100 travesías por el mundo y continúa vigente. Eso sí, no es un sorteo ni un viaje de placer sin condiciones: hay que trabajar a bordo y cumplir ciertos requisitos.

Quién organiza el viaje

La organización es Peace Boat, una ONG japonesa fundada en 1983 que organiza viajes alrededor del mundo en crucero con un enfoque en la paz, los derechos humanos y el intercambio cultural. Cada travesía recorre numerosos puertos de distintos continentes y dura, en general, alrededor de tres meses.

La vía para viajar gratis es su programa educativo GET (Global English/Spanish Training), que recluta profesores voluntarios de inglés y español para dar clases a los pasajeros durante la navegación.

Buscan voluntarios para dar la vuelta al mundo en un crucero: cuánto dura y por dónde pasa

El siguiente gran crucero de la organización es el 125° Viaje Global (125th Global Voyage), una vuelta al mundo que, además, llega hasta la Antártida. Estos son sus datos principales:

Duración: alrededor de 106 días (unos tres meses y medio)

Salida: 15 de diciembre de 2026 desde Yokohama (Japón)

Regreso: 30 de marzo de 2027 , nuevamente a Japón

Escalas: alrededor de 20 puertos en distintos continentes

Barco: el Pacific World, descrito como el barco más grande de la historia de Peace Boat

El recorrido cruza Asia, el océano Índico, África, Sudamérica, el Pacífico y la Antártida. Peace Boat

Qué gastos cubre la ONG japonesa

A cambio de enseñar a bordo, los voluntarios del GET reciben:

Pasaje completo en el viaje

Camarote (alojamiento)

Todas las comidas

Gastos de visado y de la orientación previa al embarque

Los únicos costos que corren por cuenta de quien viaja son los vuelos hasta el puerto de embarque y de regreso desde el de desembarco, el seguro de viaje (obligatorio) y vacunas.

Qué requisitos deben cumplir los interesados

Para postularse al programa, en general se exige:

Al menos 18 meses de experiencia docente a tiempo completo enseñando inglés y/o español

Ser hablante muy avanzado del idioma (no es obligatorio ser “nativo”)

Una certificación docente (TEFL, CELTA, profesorado, etc.) es valorada, aunque no siempre excluyente

Capacidad para diseñar clases, trabajar en equipo y afrontar varias semanas de vida a bordo

Además, la selección es competitiva: incluye varias etapas de evaluación y entrevistas.